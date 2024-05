Tragédie dans le Pas-de-Calais : un quadragénaire et sa fille retrouvés morts

Une petite fille de 5 ans est retrouvée morte dans le domicile de son père à Agny, dans le Pas-de-Calais.

C'est la maman de l'enfant qui découvre les corps sans vie, de son ex-conjoint et de sa fille.

Dimanche soir, un tableau des plus sombre s'est dessiné dans un domicile à Agny, dans le Pas-de-Calais. Une petite fille de 5 ans tuée et son perd pendu non loin.

Une tragédie bouleversante a frappé la commune d'Agny, située dans le Pas-de-Calais, où un homme de 42 ans et sa fille de seulement 5 ans ont été retrouvés sans vie. Selon les informations rapportées par Le Figaro, les autorités penchent vers la piste d'un infanticide suivi d'un suicide, les premiers indices pointant vers cette direction.

Homicide suivi d'un suicide ? Telle est l'hypothèse

Le drame s'est déroulé alors que le quadragénaire, en cours de séparation avec la mère de la fillette, devait ramener cette dernière chez sa mère après un séjour passé chez lui. Inquiète de ne pas avoir de nouvelles, la mère a sollicité l'aide de sa fille aînée pour se rendre au domicile du père afin de récupérer la petite de 5 ans.

Arrivée sur place, la jeune femme s'est retrouvée confrontée à une porte close. Ses appels téléphoniques à son père étant restés sans réponse, elle a pris la décision de contacter les autorités, qui ont procédé à l'entrée forcée dans la maison. C'est là qu'un tableau désolant s'est révélé à eux : le corps du père pendu dans un couloir, tandis que la petite fille gisait sans vie sur un lit dans une chambre.

Une enquête minutieuse est actuellement en cours afin d'éclaircir les circonstances de cette tragédie. Une source policière a indiqué que la piste privilégiée est celle de l'homicide par ascendant suivi d'un suicide. Les détails exacts de ce qui s'est passé restent à élucider, mais cette affaire bouleversante souligne une fois de plus les drames familiaux qui peuvent malheureusement survenir dans des moments de séparation et de tension.