Laurent Saint-Martin : vie privée et familiale du nouveau ministre – biographie et parcours

Laurent Saint-Martin incarne l’évolution d’un parcours politique atypique jusqu’à sa nomination comme ministre du Budget et des Comptes publics dans le gouvernement de Michel Barnier. Fidèle d’Emmanuel Macron et spécialiste reconnu des questions budgétaires, son expertise en finances publiques l’a propulsé au premier plan. Au-delà de sa carrière politique, Laurent Saint-Martin possède une vie personnelle et familiale riche qui a forgé son identité. Malgré plusieurs revers électoraux, il reste une figure incontournable de la majorité présidentielle, portant des valeurs social-démocrates et libérales au sein d’un exécutif majoritairement orienté à droite.

Le parcours politique d’un fidèle macroniste

Laurent Saint-Martin a connu une évolution politique significative, depuis ses origines à gauche avec une adhésion au Parti socialiste (2009-2012) jusqu’à son ralliement à Emmanuel Macron en 2017. Il se définit comme appartenant à la deuxième gauche, sociale-démocrate et sociale-libérale, une position qui fait de lui l’un des derniers à revendiquer un ancrage à gauche au sein du gouvernement Barnier. Son éveil politique remonte à 2002, moment qu’il qualifie lui-même de « réveil » déterminant.

Son ascension dans le monde politique français s’est accélérée après son élection comme député du Val-de-Marne en 2017. Avant cette carrière parlementaire, il a acquis une solide expérience dans le secteur financier et économique chez Bpifrance puis Euronext, préparant ainsi son expertise future en matière budgétaire. Sa nomination comme directeur général de Business France en janvier 2023 témoigne de son engagement pour le développement économique et le commerce international. Ce parcours l’a naturellement conduit vers les responsabilités ministérielles actuelles après quelques échecs électoraux, notamment lors des élections régionales en Île-de-France.

Une passion pour le rugby ancrée depuis l’enfance

Le rugby occupe une place centrale dans la vie de Laurent Saint-Martin. Son parcours sportif l’a mené d’Oursbelille à l’équipe tarbaise, puis en fédérale à L’Isle-Jourdain en Haute-Garonne. Cette passion sportive l’a accompagné jusqu’à l’Assemblée nationale, où il est devenu capitaine du XV parlementaire, équipe regroupant des élus passionnés de ballon ovale.

Cette affinité pour le rugby s’explique par son environnement familial :

Son père pratiquait ce sport avant d’animer l’école de rugby locale

Sa famille compte plusieurs rugbymen de talent

Le rugby, un héritage familial

À Oursbelille, petit village où Laurent Saint-Martin a grandi, le rugby constitue bien plus qu’un simple sport. Il s’agit d’un véritable marqueur identitaire et social. Ce sport collectif, porteur de valeurs comme la solidarité et l’engagement collectif, a certainement influencé sa vision politique et sa manière d’aborder les défis institutionnels et budgétaires dans ses fonctions gouvernementales.

Racines familiales et vie personnelle

Né le 22 juin 1985 à Toulouse, Laurent Saint-Martin a grandi dans la banlieue toulousaine. Son environnement familial était propice aux débats politiques, comme il le raconte lui-même : « J’ai eu la chance de grandir dans une famille où on allumait la télévision sur des émissions politiques et pas sur la télé-réalité ».

Sa vie conjugale s’articule autour de son mariage avec Virginie Chocry, elle-même sportive accomplie et joueuse de handball à L’Isle-Jourdain. Virginie est la fille de Michel Chocry, ancien deuxième ligne au club de rugby JSO. Les liens familiaux de Laurent Saint-Martin avec la politique sont également notables :

Son oncle maternel, Claude Raynal, préside la commission des finances au Sénat sous l’étiquette socialiste Cette connexion familiale illustre la diversité politique au sein de sa famille

Formation et études

Le parcours académique de Laurent Saint-Martin l’a conduit du lycée Bellevue de Toulouse à l’EDHEC, où il obtient un master en finances en 2009. Cette formation d’excellence l’a préparé à ses futures responsabilités budgétaires et financières au service de l’État et des politiques publiques françaises.