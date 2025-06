Laurent Ruquier se lance seul sur T18 : un nouveau défi télévisuel sans chroniqueurs

L’annonce a fait l’effet d’une petite bombe dans le paysage audiovisuel français. Laurent Ruquier, figure emblématique de la télévision, s’apprête à relever un défi inédit en lançant une émission culturelle hebdomadaire sur T18, sans s’entourer de chroniqueurs. Une première pour cet animateur habitué à orchestrer des plateaux animés par des personnalités hautes en couleur.

Laurent Ruquier à l’assaut de T18 avec un concept innovant

À 62 ans, Laurent Ruquier ne cesse de se réinventer. Le 14 juin 2025, il inaugurera « Chez Ruquier », un talk-show culturel diffusé chaque samedi à 20h sur T18, nouvelle chaîne TNT qui sera lancée le 6 juin. Ce format d’une heure sans chroniqueurs marque une rupture avec ses précédentes émissions comme « On n’est pas couché » ou « Les Grosses Têtes ».

« J’ai souhaité privilégier les échanges directs avec mes invités plutôt que de multiplier les intervenants », explique l’animateur qui accueillera six personnalités issues d’univers variés lors de chaque numéro. La particularité de ce programme? Une approche décontractée de la culture, loin des débats élitistes qui peuvent parfois rebuter le grand public.

Cette émission représente également un tournant stratégique dans la carrière de Ruquier. Après des collaborations parfois tumultueuses avec des producteurs comme Catherine Barma, il semble désormais privilégier l’authenticité et la simplicité. Le choix de T18, chaîne naissante du groupe CMI, témoigne aussi de sa volonté d’explorer de nouveaux territoires médiatiques.

Émission Chaîne Format Diffusion Chez Ruquier T18 Talk-show culturel sans chroniqueurs Samedi, 20h Mask Singer TF1 Divertissement (jury) Périodique Les Grosses Têtes RTL (M6) Radio/TV Quotidienne

Pourquoi l’abandon des chroniqueurs marque un tournant

La décision de Laurent Ruquier d’animer seul « Chez Ruquier » constitue une véritable révolution dans sa carrière. L’animateur a bâti son succès sur des formules incluant des chroniqueurs marquants comme Éric Naulleau, Natacha Polony ou Christine Angot. Ce choix audacieux s’explique par plusieurs facteurs.

D’abord, la durée limitée de l’émission (une heure) ne permet pas de multiplier les intervenants. « Je préfère donner la parole à mes invités plutôt que de diluer le temps d’antenne », justifie Ruquier. Ensuite, cette formule épurée offre une plus grande liberté éditoriale, loin des polémiques parfois recherchées par certains chroniqueurs.

Les six invités de chaque numéro, dont systématiquement un humoriste, promettent des échanges dynamiques et variés. Cette diversité des profils (écrivains, comédiens, musiciens, intellectuels) devrait garantir une vision plurielle de l’actualité culturelle, sans les filtres parfois clivants des chroniqueurs habituels.

Les avantages de cette nouvelle formule sont multiples :

Des discussions plus fluides et spontanées

Une approche plus directe et personnelle

L’absence de rivalités entre chroniqueurs

Une meilleure mise en valeur des invités

Un ton plus convivial et moins polémique

Les défis d’une carrière sur plusieurs fronts

Ce nouveau projet sur T18 s’ajoute à un agenda déjà bien rempli. Laurent Ruquier occupe une position unique dans l’audiovisuel français en collaborant simultanément avec trois groupes majeurs : CMI (T18), TF1 (Mask Singer) et M6 (Les Grosses Têtes sur RTL). Cette ubiquité médiatique soulève des questions sur sa capacité à maintenir la qualité de chacune de ses prestations.

Comme l’a souligné Ara Aprikian, directeur général adjoint des contenus de TF1 : « Vous serez le seul à travailler pour trois groupes audiovisuels en même temps, ce qui est assez rare ! » Cette remarque met en lumière l’exceptionnalité de la situation mais aussi les défis qu’elle comporte.

La participation de Ruquier à « Mask Singer » pourrait-elle être compromise par ce nouvel engagement ? L’animateur reste évasif : « Je ne sais pas encore. Le concept permet une rotation des jurés, ce qui pourrait faciliter les choses ». Cette incertitude illustre la complexité de jongler entre des projets d’envergure sur différentes chaînes.

Les étapes de l’évolution professionnelle de Laurent Ruquier :

Débuts à la radio et à la télévision (années 90) Consécration avec « On a tout essayé » et « On n’est pas couché » Direction des « Grosses Têtes » sur RTL Diversification avec « Mask Singer » sur TF1 Nouveau défi sur T18 avec une émission en solo

À l’aube de ce nouveau chapitre, Laurent Ruquier atteste sa capacité à se réinventer et à prendre des risques. Le 14 juin 2025 marquera le début d’une aventure télévisuelle inédite qui pourrait bien redéfinir sa carrière et les codes du talk-show culturel. Le pari est audacieux mais à la hauteur de l’expérience d’un des animateurs les plus populaires de France.