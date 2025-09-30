Laure Manaudou en couple : qui est son nouveau compagnon après sa séparation ?

Laure Manaudou, l’ancienne championne de natation française, a toujours accordé une place centrale à sa vie sentimentale. Après sa récente séparation avec Jérémy Frérot en avril 2024, mettant fin à neuf années de relation et de mariage, la sportive semble avoir retrouvé le bonheur en amour. À 38 ans, mère de trois enfants, elle affiche désormais un nouveau sourire retrouvé aux côtés d’un compagnon qui a su conquérir son cœur. Examinons qui est cet homme qui partage aujourd’hui sa vie privée et comment cette nouvelle relation s’épanouit dans le bassin d’Arcachon.

Sa nouvelle relation avec David : un parachutiste professionnel qui lui a redonné le sourire

Qui est David Lince, le nouveau compagnon de Laure Manaudou

David Lince exerce la profession de parachutiste professionnel, un métier qui l’a mené aux quatre coins du monde. Ce spécialiste des sports extrêmes a notamment travaillé aux Maldives, à Dubaï et en Belgique avant de poser ses valises dans le bassin d’Arcachon. Sa carrière internationale témoigne d’une expertise reconnue dans son domaine d’activité. Parallèlement à ses activités de parachutiste, David s’est également lancé dans le métier de conférencier, diversifiant ainsi ses compétences professionnelles. Depuis que leur relation amoureuse s’est confirmée, Laure Manaudou n’hésite plus à relayer publiquement les publications de son compagnon sur les réseaux sociaux, signe d’une histoire qu’elle assume pleinement.

Une rencontre dans le bassin d’Arcachon

La rencontre entre Laure et David s’est produite dans le bassin d’Arcachon, territoire où la nageuse s’est installée avec ses trois enfants pour construire sa nouvelle vie de famille. Cette région, devenue son refuge après les années médiatisées, lui offre désormais un cadre propice à l’épanouissement personnel. Leur histoire d’amour naissante a redonné confiance à l’ancienne championne, lui permettant d’envisager sereinement son avenir aux côtés d’un partenaire. Le couple s’est récemment offert une escapade romantique sur l’île d’Oléron, confirmant leur complicité grandissante et leur désir de construire ensemble de nouveaux souvenirs.

Après sa rupture avec Jérémy Frérot : les confidences sur sa vie amoureuse épanouie

Les déclarations publiques sur son bonheur amoureux

Lors de son passage sur le plateau de l’émission Clique sur Canal+ en janvier dernier, Laure Manaudou avait déjà laissé transparaître son épanouissement sentimental. « L’amour, tout va très bien aujourd’hui », avait-elle confié à Mouloud Achour, se déclarant parfaitement épanouie dans sa vie personnelle. Ces confidences révélaient une femme réconciliée avec elle-même et assumant pleinement ses choix. « J’assume qui je suis. J’essaye d’être une bonne maman, c’est important pour moi d’être là pour mes enfants », déclarait-elle alors, soulignant sa priorité absolue : le bien-être de sa famille. Comme d’autres personnalités publiques telles que Laury Thilleman qui a également retrouvé l’amour après sa séparation, elle témoigne d’une reconstruction positive.

Une séparation en bons termes avec Jérémy Frérot

Jérémy Frérot a officialisé leur rupture dans une interview accordée au Parisien le 21 avril 2024, mettant fin à leur mariage célébré en 2018. Cette séparation, bien que douloureuse, s’est déroulée dans le respect mutuel et l’intérêt de leurs deux fils communs. Le chanteur assure que leur histoire « n’est pas finie » et qu’ils continuent de former une équipe solide pour Lou et Sacha. Malgré la fin de leur relation amoureuse, ils maintiennent une communication bienveillante, privilégiant l’équilibre familial et le bonheur de leurs enfants.

Une nouvelle vie de famille avec ses trois enfants dans le bassin d’Arcachon

Mère de trois enfants à 38 ans

La famille de Laure Manaudou se compose aujourd’hui de trois enfants issus de ses précédentes relations amoureuses :

Manon, 14 ans, née de sa relation avec le nageur Frédérick Bousquet

Lou, 7 ans, et Sacha, 3 ans, fruits de son union avec Jérémy Frérot

Cette maman dévouée a choisi de s’installer dans le bassin d’Arcachon avec sa tribu, loin de l’agitation parisienne. Ce nouveau cadre de vie lui permet de préserver l’intimité familiale tout en offrant à ses enfants un environnement serein pour grandir.

L’adoption de Colette, nouveau membre de la famille

En décembre 2024, Laure Manaudou a accueilli un nouveau membre dans sa famille en adoptant une chienne prénommée Colette à la SPA de Bordeaux. « Welcome dans notre famille, Colette », avait-elle écrit sur Instagram, partageant sa joie avec ses abonnés. Cette adoption marque une étape symbolique deux ans après la perte de sa chienne Cannelle, fidèle compagne qui l’avait accompagnée pendant seize années. Son frère Florent témoigne qu’elle est enfin parfaitement épanouie et qu’il est très fier de la femme qu’elle est devenue.