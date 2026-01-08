Laure Boulleau en couple : qui est son compagnon célèbre, père de son bébé ?

Laure Boulleau, ancienne footballeuse internationale et consultante appréciée de Canal+, cultive depuis des années une discrétion absolue concernant sa vie privée. Pourtant, la latérale gauche du PSG partage son quotidien avec un ancien footballeur professionnel, devenu le père de son bébé né en février 2024. C’est lors d’un match de Ligue des champions en octobre 2023, face aux caméras, qu’elle a révélé sa grossesse de manière inattendue. Cet article dévoile l’identité de ce compagnon mystérieux et retrace leur histoire d’amour née dans les coulisses du football français.

Bruno Cheyrou, ancien international et directeur sportif : parcours d’un footballeur reconverti

Bruno Cheyrou, compagnon de Laure Boulleau, est un ancien milieu de terrain international français né le 10 mai 1978 à Suresnes. Sa carrière compte sept sélections en équipe de France et un parcours impressionnant dans l’élite du football. Grand frère de Benoît Cheyrou, devenu commentateur pour Amazon Prime Video, il a marqué le championnat français.

Son parcours professionnel l’a conduit à l’AS Monaco, aux Girondins de Bordeaux, à l’Olympique de Marseille, au Stade Rennais, au FC Nantes et au Lille OSC. L’été 2002 marque un tournant avec son transfert à Liverpool pour environ 6,5 millions d’euros. Il tire sa révérence en février 2012, mettant un terme à une carrière riche en émotions.

Sa reconversion s’opère naturellement vers les médias et la direction sportive. Consultant pour BeIN Sports, il commente la Serie A, la Ligue des champions, la Ligue Europa et certains matchs de Ligue 1. Le 14 novembre 2017, le PSG le nomme directeur sportif de sa section féminine. Après la saison 2019-2020, il rejoint l’Olympique lyonnais comme responsable du recrutement, fonction qu’il quitte en juin 2023. Aujourd’hui, il continue de travailler pour le club rhodanien.

Une rencontre au PSG et une histoire gardée secrète : comment le couple protège son intimité

Leurs chemins se croisent au Paris Saint-Germain alors que Bruno Cheyrou dirigeait la section féminine au milieu des années 2010. Laure Boulleau, joueuse emblématique de l’équipe, y évoluait avec talent. Elle confiera plus tard avoir une relation avec quelqu’un travaillant dans le milieu du football depuis longtemps.

La consultante de Canal+ explique cette discrétion dans L’Équipe le 15 septembre 2023 : « J’ai quelqu’un depuis longtemps, il travaille dans le milieu du foot. J’ai déjà le PSG sur la tête… Donc c’est une façon de nous protéger, d’éviter les insultes supplémentaires ». Cette protection de la vie privée face aux médias rappelle celle d’autres personnalités confrontées aux critiques sur les réseaux sociaux.

Sur le plateau du Canal Football Club, elle démonte les rumeurs : « On m’a inventé 500 maris et non je ne suis pas de la famille de Gilles Boulleau ». Hervé Mathoux, son collègue depuis plus de cinq ans, dément également le 10 avril 2024 sur C8 toute relation sentimentale avec la journaliste spécialisée.

Des apparitions publiques rares mais remarquées

Le couple s’affiche néanmoins lors d’événements choisis. Le 18 juin 2022, Laure apparaît au bras de Bruno lors du Marrakech du rire au palais El Badi. Cette sortie médiatisée confirmait leur union sans révéler son identité publiquement.

Le 22 juin 2025, ils assistent au quatrième match de basket des phases finales de Betclic Élite à Monaco. Dans la salle Gaston-Médecin, Monaco remporte la victoire 80 à 74 face à Paris. Sans leur fille Clara, ils partagent les tribunes avec Omar Sy, nouveau copropriétaire du club parisien.

Leur présence à Roland-Garros et aux Jeux de Paris n’est pas passée inaperçue. Ils figuraient même sur la liste d’Emmanuel Macron pour la finale de la Coupe du monde au Qatar opposant la France à l’Argentine.

En août 2021, des vacances partagées avec Tony Parker, M Pokora et Christina Milian révèlent leur cercle d’amis. Le 12 octobre 2022, une publication Instagram montre leur complicité avec cette légende : « Bref, résumé des moments sans nos amoureux ! ».

L’annonce de la grossesse en direct et la naissance de Clara : un bonheur partagé à l’antenne

Le 4 octobre 2023, lors du match PSG-Newcastle, Hervé Mathoux ménage le suspense : « Laure, on va faire une petite parenthèse quelques secondes, mais c’est une parenthèse enchantée. Vous avez quelque chose à nous annoncer ». La consultante révèle alors son secret : « Je vais avoir du mal à le cacher un peu plus longtemps, j’attends un petit bébé qui commence à pointer le bout de son nez, beaucoup même. Je lui fais vivre des émotions assez incroyables et j’ai l’impression qu’il aime bien la Ligue des champions« .

Le 19 février 2024, leur fille Clara voit le jour. La petite a récemment fêté sa première bougie, entourée de ses parents passionnés de sport.

Concernant l’éducation de Clara, Laure confie à Magicmaman le 14 septembre 2024 :

J’aimerais qu’elle fasse du sport, si elle le veut, mais je n’en fais pas une fixation non plus

Nous savons avec mon compagnon, qui est un ancien sportif aussi, que l’activité physique apporte un équilibre et beaucoup de valeurs

Si elle veut faire de la danse, c’est bien aussi

Cette approche témoigne d’une vision équilibrée où la performance sportive n’est pas une obligation mais une opportunité d’épanouissement.