L’artisan parfumeur : nouvelle boutique rue des Francs-Bourgeois à Paris

La parfumerie de niche s’enrichit d’une nouvelle adresse parisienne avec l’ouverture d’une boutique L’Artisan Parfumeur au cœur du Marais. Inaugurée le 30 novembre 2019 au 19 rue des Francs-Bourgeois dans le 4ème arrondissement, cette enseigne perpétue l’héritage olfactif de Jean Laporte. Fondateur visionnaire de la marque en 1976, il a su imposer son savoir-faire artisanal dans l’univers des fragrances de luxe.

Une expérience olfactive unique dans le Marais

Nichée dans le quartier historique du Marais, la nouvelle boutique L’Artisan Parfumeur offre un écrin de 120 m² dédié à l’art du parfum. L’espace, réparti sur deux niveaux, s’inspire directement de l’atelier de création de Jean Laporte. Le rez-de-chaussée de 40 m² accueille les visiteurs dans une atmosphère raffinée, tandis que l’étage de 80 m² dévoile un univers plus intime. La décoration, alliant marbre, cuivre et chêne, sublime les fragrances exposées.

Un jardin intérieur apporte une touche de nature au cœur de la boutique, évoquant les matières premières précieuses utilisées dans la création des parfums. L’enseigne abrite également The Alchemist Atelier, un espace dédié à la création de parfums sur-mesure. Les amateurs peuvent y concevoir leur fragrance unique, guidés par des experts. Des ateliers d’initiation olfactive complètent l’offre, permettant aux clients de plonger dans les secrets de la parfumerie. Ouverte tous les jours de 10h30 à 19h30, la boutique invite à une véritable immersion sensorielle.

Une marque de prestige accessible à tous

L’Artisan Parfumeur propose dans sa nouvelle boutique l’intégralité de sa gamme de parfums et produits dérivés. Cette adresse s’ajoute aux autres points de vente parisiens de la marque, situés près de l’Opéra, à Saint-Germain, dans le Marais, à Sèvres-Babylone et à la Madeleine. La renommée de l’enseigne dépasse les frontières hexagonales, avec une présence dans de nombreux grands magasins et aéroports internationaux.

Pour les fêtes, la marque dévoile un calendrier de l’avent composé de 25 produits parfumés, idéal pour découvrir l’étendue de son savoir-faire. Les clients apprécient particulièrement la qualité du service, réactif et attentionné, comme en témoignent les avis positifs. Pour rester connecté à l’univers de L’Artisan Parfumeur, le site web artisanparfumeur.fr et le compte Instagram @lartisanparfum offrent un suivi régulier des nouveautés et des coulisses de la création.

Entre luxe et accessibilité, L’Artisan Parfumeur cultive l’art du parfum artisanal tout en s’ouvrant à une clientèle variée. La nouvelle boutique des Francs-Bourgeois incarne parfaitement cette philosophie, alliant l’excellence olfactive à une expérience client chaleureuse et personnalisée.