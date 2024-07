La Poste : Le timbre vert coûtera plus cher en 2025

Le timbre vert est le timbre standard de la Poste, permettant d'envoyer du courrier partout en France. Plus économique et respectueux de l'environnement, son prix augmentera de nouveau en 2025, tout comme ceux des autres timbres et des colis postaux. C’est ce qu’a annoncé La Poste, ce mercredi 24 juillet.

Lancé en 2011, le timbre vert permettait à La Poste de renforcer ses engagements écologiques. Avec ce timbre, l'entreprise s'engage à acheminer le courrier en France métropolitaine en moins de 48 heures, sans recours au transport aérien. Son objectif est de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre liées à l'envoi du courrier. De plus, le timbre vert est moins cher que le timbre rouge, rapporte Le Journal du Net.

Cependant, le prix de ce timbre « écologique » sera bientôt revu à la hausse. En effet, La Poste a annoncé mercredi 24 juillet, dans un communiqué repris par l'AFP, que les prix des timbres allaient augmenter en 2025. La hausse sera en moyenne de 6,8 % au 1ᵉʳ janvier 2025, avec notamment une hausse de 7,8 % pour la lettre verte.

La Poste : le timbre vert passera à 1,39 euro en 2025

Affranchir son courrier coûtera donc plus cher en 2025. Ce sera par exemple 7,8 % pour le timbre vert qui passera à 1,39 euro à partir du 1er janvier 2025, contre 1,29 actuellement. Les clients du service de timbre en ligne, à imprimer chez-soi, payeront 1,35 euro pour une lettre verte. Le prix d'une lettre recommandée de 20 g sera porté de 5,36 à 5,74 euros, soit une hausse de 7,1%, selon La Poste.

Dans son communiqué, La Poste explique que « ces évolutions permettent d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier ». D’autres produits de La Poste sont également concernés par une hausse prix en 2025.

C’est ainsi que la lettre internationale passera de 1,96 à 2,10 euros en 2025, la lettre "services plus" pour « les envois de documents les plus importants nécessitant des notifications de suivi » passe de 2,99 euros à 3,15 (+5,4%), et les tarifs des colis Colissimo pour les particuliers augmentent en moyenne de 5,2% "toutes destinations confondues", selon un communiqué du groupe public.

Par contre, certains produits ne seront pas touchés par cette hausse des prix. Il s’agit notamment du suivi du courrier (à 50 centimes) ou de la e-lettre rouge qui a remplacé en 2023 le timbre rouge pour les lettres urgentes devant être livrées le lendemain (1,49 euro). Cette hausse des prix n'entraîne pourtant pas d'augmentation "du budget des ménages" pour les services postaux, fait valoir La Poste.

« En 2024, le budget d'un ménage en produits postaux représente 29 euros par an en moyenne, soit 0,1 % de son budget annuel » souligne le groupe public. « Compte tenu de la baisse d'envois de courriers, cette dépense en produits postaux devrait s'afficher en diminution de 3 % en 2025 » alors qu'elle était encore de 48 euros en 2015, selon le communiqué de La Poste.