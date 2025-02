Koba LaD : la fortune controversée d’un rappeur milliardaire

Marcel Junior Loutarila, plus connu sous le nom de Koba LaD, est un phénomène du rap français né en 2000. Originaire d’Évry en Essonne, ce jeune prodige a connu une ascension fulgurante dans l’industrie musicale. Sa fortune, estimée à environ un million de dollars, témoigne de son succès fulgurant. Toutefois, derrière les millions de vues et les disques d’or se cache une histoire plus sombre, marquée par des démêlés judiciaires qui viennent ternir l’image de ce rappeur milliardaire en streaming.

L’ascension fulgurante d’un jeune prodige du rap

Depuis 2018, Koba LaD s’est imposé comme une figure incontournable du rap français. Ses albums et mixtapes ont rapidement conquis le public, propulsant le jeune artiste au sommet des charts. À seulement 23 ans, il est devenu le plus jeune rappeur à avoir quatre projets certifiés disque d’or. Sa chaîne YouTube cumule plus d’un milliard de vues, tandis que ses morceaux dépassent le milliard d’écoutes sur Spotify. Le clip de « RR 9.1 », en featuring avec Niska, affiche un compteur vertigineux de 120 millions de vues, illustrant l’engouement suscité par le rappeur du 91.

Une fortune bâtie sur le succès musical

Les revenus de Koba LaD proviennent principalement de ses ventes d’albums, du streaming et des concerts. Son palmarès impressionnant comprend :

Plusieurs disques d’or

Des certifications platine

Des disques de diamant

Plus de 3 millions d’abonnés sur YouTube et Instagram

Cette popularité sur les réseaux sociaux contribue largement à ses revenus. À seulement 23 ans, sa fortune estimée à un million de dollars fait de lui un véritable self-made millionaire du rap français. Ce succès financier précoce soulève des questions sur la gestion de cette soudaine richesse par un artiste si jeune.

Des démêlés judiciaires qui ternissent son image

Malheureusement, la carrière de Koba LaD est entachée par de nombreux problèmes judiciaires :

Septembre 2023 : Accident de voiture mortel à Créteil, sous l’emprise de stupéfiants

Janvier 2024 : Condamnation à 15 mois de prison ferme pour violences sur son ex-manager

Novembre 2024 : Procès à venir pour enlèvement et séquestration de son ancien manager Deuspi

Ces affaires s’ajoutent à d’autres antécédents, comme une condamnation en 2020 pour un accident à Marseille et une implication dans une rixe en boîte de nuit à Paris. Ses avocats le décrivent comme un « gentil garçon ayant grandi dans un quartier difficile », victime d’une célébrité soudaine attirant « convoitises et trahisons ».

Année Incident Conséquence judiciaire 2020 Accident de voiture à Marseille 3 mois avec sursis 2023 Accident mortel à Créteil Mise en examen pour « homicide involontaire aggravé » 2024 Violences sur ex-manager 15 mois de prison ferme

Le contraste entre le succès musical de Koba LaD et ses problèmes judiciaires soulève des questions sur l’impact de la célébrité précoce. Alors que ses millions de fans attendent son retour sur scène, l’avenir du rappeur milliardaire en streaming reste incertain, suspendu aux décisions de justice à venir.