Kelly Vedovelli : biographie, âge, actualité et photos

Kelly Vedovelli s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Née le 27 mars 1990, cette chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste sur C8 cumule près de 760 000 abonnés sur Instagram. Son parcours atypique débute en 2012 lorsqu’elle est repérée dans le public de Canal Football Club. Cette apparition fortuite déclenche un buzz immédiat sur les réseaux sociaux. Depuis, Kelly a su construire une carrière médiatique solide grâce à son franc-parler et son authenticité. Son évolution professionnelle intrigue autant que sa vie privée discrète. Son absence remarquée dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna sur W9 suscite de nombreuses interrogations parmi ses fans.

Des débuts remarqués à une carrière médiatique fulgurante

Kelly Vedovelli commence son parcours professionnel en suivant une formation d’esthétique pour devenir maquilleuse. Elle travaille ensuite dans l’événementiel en tant qu’hôtesse tout en développant ses talents de DJ lors de soirées VIP. L’année 2012 marque un tournant décisif dans sa vie. Installée dans le public de Canal Football Club, derrière Hervé Mathoux, son visage attire immédiatement l’attention. Une photo d’elle avec le présentateur génère plus de 1 300 retweets.

Cette notoriété soudaine interpelle Maître Gims qui lui propose de participer au clip de son tube « Bella » en 2013. Kelly prend des cours de flamenco pour préparer ce rôle. Le clip rencontre un succès phénoménal avec des millions de vues. Cette exposition médiatique lui ouvre les portes d’une agence de mannequins parisienne. Aurore Aleman, ex-femme de Benjamin Castaldi et directrice de casting, la repère rapidement. Elle lui propose alors un contrat pour une publicité avec Loana et Benjamin Castaldi. Ces opportunités successives construisent progressivement son chemin vers la télévision.

Son rôle incontournable dans Touche pas à mon poste

Le 4 septembre 2017, Cyril Hanouna recrute Kelly comme ambianceuse musicale de TPMP. Positionnée derrière ses platines, elle apporte une dimension festive au plateau. Ses interventions fugaces et son caractère affirmé captivent rapidement les téléspectateurs. Elle devient progressivement une présence essentielle du programme.

En 2019, Kelly gagne sa place autour de la table des chroniqueurs. Sa complicité avec Bernard Montiel amuse le public. Son franc-parler légendaire lui permet d’exprimer des opinions tranchées sans détour. Le 14 mai 2024, elle exprime publiquement sa déception professionnelle. Kelly avait compris qu’elle animerait des projets avec Bernard Montiel, un rêve pour elle. Elle découvre sur Twitter que Bernard travaille avec quelqu’un d’autre. Cyril Hanouna doit alors s’expliquer en direct concernant le renforcement de la grille du week-end.

Une absence remarquée de la nouvelle émission

Le lancement de « Tout Beau, tout N9uf » sur W9 le 1er septembre 2024 se fait sans Kelly Vedovelli. Pourtant, elle avait déclaré son enthousiasme à poursuivre l’aventure avec ses copains. Sur Instagram, elle coupe court aux espoirs de ses fans : « Merci pour vos messages. Ça n’arrivera pas lol, je m’en excuse et on en discute plus tard ». Les commentaires affluent pour exprimer le manque ressenti par sa communauté. Cette absence inattendue pour la rentrée 2025 soulève de nombreuses interrogations sur son avenir télévisuel.