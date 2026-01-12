Kelly Vedovelli : âge, taille, transformation physique et chirurgie esthétique

Kelly Vedovelli s’impose comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français, notamment grâce à son rôle de chroniqueuse dans l’émission phare de C8. Entre révélations sur sa stature physique, évolution esthétique spectaculaire et parcours professionnel atypique, cette personnalité suscite curiosité et fascination. Cet article dévoile les aspects marquants de sa vie publique : sa taille officielle, sa transformation remarquable, les polémiques autour de la chirurgie esthétique et son ascension médiatique fulgurante.

La taille officielle de Kelly Vedovelli et son importance

Kelly Vedovelli mesure officiellement 1 mètre 73, une stature qui la positionne avantageusement dans le monde du spectacle et du mannequinat. Cette hauteur la place largement au-dessus de la moyenne féminine française et constitue un véritable atout pour sa carrière multifacette.

Dans l’industrie de la mode, les mannequins dépassant généralement 1,75m sont privilégiés pour les défilés de haute couture. Bien que Kelly se situe légèrement en dessous de ce standard, sa stature reste suffisamment imposante pour lui permettre d’évoluer dans cet univers compétitif. Son physique élancé lui confère une présence scénique remarquable, particulièrement lors de ses performances comme dj où elle domine visuellement l’espace.

La télévision transforme la perception de la taille réelle des personnalités. Les angles de caméra et l’éclairage peuvent modifier considérablement l’apparence physique à l’écran. Cette distorsion optique explique pourquoi certaines sources contradictoires circulent concernant ses mensurations exactes, bien que le chiffre de 1m73 demeure le plus largement rapporté et reconnu dans les médias français.

Une transformation physique remarquée au fil des années

Depuis son arrivée dans TPMP en 2017, Kelly Vedovelli a connu une métamorphose spectaculaire qui n’a pas échappé aux téléspectateurs assidus du programme. Cette évolution témoigne d’une volonté de renouveler constamment son image publique.

Ses choix capillaires illustrent parfaitement cette transformation permanente. À ses débuts sur le plateau, elle arborait une chevelure blonde très longue qui constituait sa signature visuelle. Elle a ensuite opté pour un carré court audacieux avant de revenir progressivement aux cheveux longs. Une brève incursion dans le brun n’a pas duré, la chroniqueuse retrouvant rapidement sa teinte blonde naturelle. Récemment, l’ajout d’extensions capillaires lui permet de varier les styles selon ses envies.

Période Style capillaire Particularités 2017-2018 Cheveux très longs blonds Look signature initial 2019-2020 Carré court Changement radical 2021 Essai brun Retour rapide au blond 2022-2025 Longs avec extensions Style actuel

Son poids a également fluctué au fil des années. Elle a connu une prise pondérale qu’elle a ensuite réussi à perdre naturellement. L’adoption de lunettes lui confère désormais un style professionnel élégant, renforçant son image de femme accomplie. Cette évolution sur cinq ans fait partie du parcours naturel d’une personnalité publique qui assume pleinement ses choix esthétiques.

Les rumeurs de chirurgie esthétique : Kelly Vedovelli met les choses au clair

Les réseaux sociaux et les forums spécialisés regorgent de spéculations concernant d’éventuelles interventions esthétiques qu’aurait subies la chroniqueuse. Ces rumeurs touchent plusieurs aspects de son physique, alimentant une polémique récurrente.

Les accusations les plus fréquentes

Augmentation des fesses et des courbes corporelles

Gonflement artificiel des lèvres par injection

Liftings multiples pour rajeunir le visage

Rhinoplastie pour modifier la forme du nez

Procédure fox eyes pour étirer les yeux

Face à ces accusations persistantes, Kelly Vedovelli a toujours répondu avec franchise et transparence. Interrogée sur une supposée augmentation de ses fesses, elle a catégoriquement nié toute intervention chirurgicale, expliquant simplement avoir pris du poids. Elle a déclaré : « Quand je prends du poids, ça se voit au niveau du cou et des fesses, chacun vit sa vie », confirmant l’absence totale de chirurgie esthétique.

Concernant les rumeurs de rhinoplastie, elle a publié plusieurs photographies couvrant une période de six ans pour prouver que son nez n’avait jamais changé. Les variations perceptibles s’expliquent uniquement par des fluctuations pondérales naturelles. Quant à la tendance fox eyes, elle a clairement affirmé ne pas avoir eu recours à cette procédure, tout en précisant qu’elle l’assumerait pleinement si elle décidait d’y avoir recours à l’avenir.

Son parcours professionnel de l’esthétique à TPMP

Avant de devenir une chroniqueuse incontournable, Kelly Vedovelli a suivi un parcours professionnel atypique qui l’a menée progressivement vers les plateaux télévisés. Ses études d’esthétique pour devenir maquilleuse professionnelle constituaient son projet initial de carrière.

Son talent musical l’a rapidement orientée vers l’événementiel, où elle a commencé à se produire comme DJ lors de soirées VIP prestigieuses. Cette double compétence entre beauté et musique allait devenir déterminante pour son avenir médiatique.

Les étapes clés de son ascension

Repérage sur le plateau de Canal Football Club par Maître Gims Participation au clip du tube Bella en 2013 qui lui apporte une première visibilité Signature dans une agence de mannequin suite à cette exposition médiatique Repérage par Aurore Aleman, directrice de casting chez Endemol Contrat incluant une publicité pour la marque Gifi aux côtés de Loana

En septembre 2017, Cyril Hanouna l’embauche dans TPMP comme DJ et ambianceuse musicale. Initialement positionnée derrière ses platines sans prendre la parole, ses interventions fugaces et son talent musical attirent rapidement l’attention de l’animateur vedette. En 2019, elle gagne sa place autour de la table des chroniqueurs, devenant une personnalité emblématique du programme diffusé sur C8.

L’impact de la télévision sur la perception du poids

En août 2023, Kelly Vedovelli a exprimé son agacement face aux remarques répétées concernant son apparence physique. Un abonné Instagram l’avait félicitée pour une supposée perte de poids, provoquant une réaction rectificative de sa part.

Elle a expliqué qu’elle n’avait absolument pas perdu de poids, mais que « la télé donne en moyenne 5 kilos de plus ». Ce phénomène technique bien connu des professionnels du petit écran crée une distorsion entre l’apparence réelle et l’image télévisuelle. Les caméras, l’éclairage et les angles de prise de vue ajoutent systématiquement du volume aux personnes filmées.

La chroniqueuse a révélé recevoir cette réflexion trois fois par jour dans la rue, soulignant que cela n’est absolument pas agréable. Cette remarque met en lumière la pression constante que subissent les personnalités publiques concernant leur physique. Les fans et le public formulent des jugements basés sur une image déformée par les contraintes techniques de la diffusion télévisée.

Son programme de remise en forme

Entraînement rigoureux cinq jours par semaine sans exception

Sessions d’intervalles à haute intensité pour brûler les graisses

Renforcement musculaire ciblé pour sculpter la silhouette

Yoga régulier pour maintenir la flexibilité et l’équilibre

Cette discipline sportive stricte lui permet de maintenir sa silhouette athlétique naturelle, sans avoir recours à aucune intervention chirurgicale comme elle l’affirme régulièrement.

Âge et informations biographiques essentielles

Née le 27 mars 1990 en France, Kelly Vedovelli présente une particularité inhabituelle : plusieurs sources contradictoires circulent concernant son âge exact. Certaines indiquent 32 ans, d’autres 34 ans, d’autres encore mentionnent 35 ans, créant une confusion sur sa date de naissance précise.

Cette imprécision reste relativement courante dans l’industrie du divertissement où les personnalités préfèrent parfois maintenir un certain flou sur leurs informations personnelles. Cette ambiguïté volontaire fait partie des stratégies de gestion d’image dans le show business français.

Malgré sa présence médiatique importante et ses apparitions régulières sur le plateau de TPMP, Kelly Vedovelli reste particulièrement discrète concernant sa vie privée. Son compte Instagram rassemble près de 760 000 abonnés qui suivent attentivement ses publications quotidiennes.

Situation sentimentale mystérieuse

Absence totale de conjoint sur ses photos Instagram malgré les nombreux clichés de vacances

Aucune bague visible laissant supposer un mariage

Réponse directe en septembre 2022 confirmant son célibat

Rumeurs persistantes d’une relation secrète avec Cyril Hanouna jamais confirmée

Elle partage régulièrement des images de ses séjours dans des destinations paradisiaques, mais aucun partenaire amoureux n’apparaît jamais à ses côtés. En septembre 2022, elle a répondu clairement à un abonné qui l’interrogeait sur sa situation sentimentale par un grand « NON ! » sans équivoque.

Une rumeur tenace circule depuis plusieurs années concernant une possible idylle secrète avec l’animateur vedette de C8. Les œillades appuyées et les remarques intimes échangées sur le plateau alimentent régulièrement ces spéculations. Valérie Bénaïm avait même fait une mise au point hilarante sur ce sujet en février 2022, sans jamais confirmer ni infirmer définitivement ces suppositions médiatiques.

Sa présence iconique dans TPMP et son avenir médiatique

Depuis 2019, Kelly Vedovelli s’est imposée comme une chroniqueuse emblématique et indispensable du programme phare de Cyril Hanouna. Sa présence autour de la table apporte une dynamique particulière appréciée des téléspectateurs fidèles de l’émission diffusée sur C8.

Elle entretient une complicité particulièrement remarquée avec Bernard Montiel, chroniqueur historique du show, qui ne cache pas son charme face à la jeune femme. Leurs échanges complices rythment régulièrement les émissions et font le bonheur des fans sur les réseaux sociaux.

Ses absences du plateau sont systématiquement remarquées et commentées. Elle a notamment choisi de passer des vacances prolongées à Bahreïn, une île située au Moyen-Orient, partageant son quotidien luxueux avec ses abonnés Instagram. Plus récemment, elle a séjourné en Martinique où elle a retrouvé Ludivine Rétory, ancienne chroniqueuse de l’émission, publiant des instants de rêve qui ont suscité de nombreuses réactions affectueuses.

Les commentaires sous ses posts témoignent de l’affection du public : « Trop belle Kelly, tu manques à TPMP gros bisous profite bien » ou encore « On vous adore Kelly revenez vite à TPMP ». Le 19 mars, elle a publié un message cryptique intrigant : « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent », alimentant les spéculations sur sa situation professionnelle.

Les déclarations de Cyril Hanouna sur son retour

Le 15 septembre 2025, l’animateur évoque publiquement son absence de Tout beau, tout n9uf sur W9 Il confirme être toujours en contact régulier avec elle Il déclare que la porte reste ouverte pour un retour quand elle le souhaitera Il affirme : « Kelly, c’est ma merveille, elle vient quand elle veut »

Le 16 septembre, Kelly Vedovelli a répondu sur Instagram en entretenant savamment le mystère : « Je me mange une avalanche de pression d’amour pour mon retour sur W9 à la suite du message de Cyril. Il voulait juste dire que je suis iconique et irremplaçable, je le sais… » Pour le moment, elle ne figure pas parmi les chroniqueurs installés autour de la table du nouveau programme, Cyril Hanouna ayant misé sur de nouvelles recrues comme Polska, Nawarra ou Thaïs Gauchkarian pour rafraîchir l’équipe.