Kate Moss et ses compagnons : les hommes de sa vie et ses ruptures

Kate Moss demeure une icône incontournable de la mode mondiale, mais sa vie sentimentale intrigue autant que ses défilés légendaires. Depuis ses débuts dans les années 90, le top model britannique a enchaîné les relations passionnelles avec des personnalités du rock, de Hollywood et de l’aristocratie. De son grand amour avec Johnny Depp à sa récente rupture avec Nikolai von Bismarck, en passant par son mariage avec Jamie Hince, chaque histoire d’amour de la brindille a défrayé la chronique. Ces liaisons tumultueuses révèlent une femme libre, passionnée, mais parfois meurtrie par ses choix amoureux.

Les grandes histoires d’amour qui ont marqué sa vie

La relation entre Kate Moss et Johnny Depp reste gravée dans l’histoire du showbiz. Entre 1994 et 1997, le mannequin de 20 ans et l’acteur de 31 ans forment un couple électrisant, élu « couple de la décennie » par Vanity Fair. Leurs soirées extravagantes et leurs excès légendaires alimentent les médias du monde entier. Quand Johnny Depp la quitte pour Vanessa Paradis en 1997, Kate sombre dans une profonde dépression dont elle mettra des années à se remettre.

Son mariage avec Jamie Hince en 2011 marque un tournant dans sa vie amoureuse. Le leader des Kills devient le seul homme qu’elle épousera officiellement après leur rencontre en 2007. Leur cérémonie somptueuse transforme leur propriété en mini-festival de musique, rassemblant le gratin artistique londonien. Malheureusement, leur union s’effrite progressivement jusqu’au divorce en 2016.

Sa liaison avec Jefferson Hack de 2001 à 2004 lui apporte sa plus grande joie : Lila Grace, née en septembre 2002. Le rédacteur en chef de magazines reste un ami proche de la famille malgré leur séparation, illustrant la capacité du modèle à maintenir de bonnes relations avec ses anciens compagnons.

Ses relations tumultueuses et scandaleuses

L’histoire entre Kate Moss et Pete Doherty demeure la plus explosive de sa carrière sentimentale. De 2005 à 2007, le chanteur des Libertines entraîne le top model dans une spirale d’excès qui manque de détruire sa réputation. Les soirées londoniennes se transforment en scandales quand des paparazzis photographient Kate consommant de la cocaïne.

Cette période noire lui coûte plusieurs contrats publicitaires majeurs et ternit temporairement son image de mannequin professionnel. Son entourage pousse un soulagement collectif quand elle met fin à cette relation destructrice en 2007. L’addiction de Pete Doherty et ses démêlés judiciaires répétés rendent impossible toute stabilité amoureuse.

Mario Sorrenti : le photographe qui l’a révélée en 1993 pour ses célèbres campagnes mode

Jesse Wood : fils du guitariste des Rolling Stones, partenaire de ses nuits rock’n’roll londoniennes

Sa récente rupture et les nouvelles perspectives amoureuses

Décembre 2024 sonne le glas de sa plus longue relation moderne. Après neuf années tumultueuses, Kate Moss et Nikolai von Bismarck officialisent leur séparation définitive. Le photographe de 37 ans, issu de l’aristocratie allemande, aspirait à davantage de sérénité depuis sa cure de désintoxication en 2017.

Leurs différences de mode de vie deviennent insurmontables : Kate, surnommée « Late Kate », refuse de renoncer à ses soirées festives à 50 ans passés. Leurs multiples réconciliations n’y changent rien, la rupture devient inévitable malgré les liens familiaux qui les unissaient depuis 2011.

Les rumeurs sentimentales reprennent rapidement. Les nouvelles liaisons des célébrités passionnent toujours autant, et Kate n’échappe pas à cette règle. Sa récente apparition main dans la main avec Skip Marley, petit-fils de la légende du reggae, alimente déjà les spéculations sur sa prochaine histoire d’amour.