Julie Depardieu : ce qu’elle refuse de faire avec son compagnon Philippe Katerine

Julie Depardieu et Philippe Katerine forment l’un des couples les plus atypiques du paysage artistique français. Depuis 2010, l’actrice de 51 ans partage sa vie avec le chanteur et performer de 55 ans, construisant une relation solide malgré leurs personnalités diamétralement opposées. Ensemble, ils ont établi des règles strictes pour préserver leur équilibre familial, notamment une séparation totale entre leur vie professionnelle et privée. Cette famille recomposée avec leurs deux fils Billy et Alfred navigue entre Paris et leur maison de Bougival, cultivant un art de vivre unique où chacun préserve son indépendance créative.

Une règle d’or : jamais de collaboration professionnelle

Julie Depardieu affiche une position ferme concernant toute collaboration artistique avec Philippe Katerine. « On ne fait rien ensemble. On partage l’essentiel de notre vie. Professionnellement, c’est chacun de son côté, sinon c’est beaucoup de galères », explique-t-elle sans détour. Cette règle découle de leur expérience et de leur compréhension des tensions possibles dans les rapports de travail entre partenaires amoureux.

Le couple a instauré un principe fondamental : un des deux parents doit toujours rester présent quand l’autre travaille sur un tournage ou en spectacle. Cette organisation familiale rend mécaniquement impossible toute collaboration professionnelle, mais garantit une présence parentale constante auprès de leurs enfants Billy et Alfred. Cette approche contraste radicalement avec sa relation précédente avec le violoniste Laurent Korcia, période qu’elle qualifiait de « vie invivable à deux » en raison des egos qui s’entrechoquent.

Le quotidien familial d’un couple atypique

Malgré leurs personnalités artistiques exubérantes, Julie Depardieu décrit leur quotidien comme « hyper normal ». Dans leur ancien presbytère de Bougival, la famille cultive un mode de vie paisible où Philippe Katerine se révèle être un père exemplaire. « Mon compagnon est comme il se montre, présent et attentif. Ce n’est pas quelqu’un qui passe à côté de ses enfants », souligne l’actrice de la série Alexandra Ehle.

L’éducation des deux garçons, aujourd’hui préadolescents, se partage équitablement entre les parents. Billy, 13 ans, et Alfred, 12 ans, testent régulièrement l’autorité parentale, particulièrement concernant les temps d’écran et les devoirs. Leur maison dispose d’un « petit jardin de curé » avec potager, pommiers et fraisiers, où Julie pratique la permaculture. Cette vie de famille équilibrée contraste avec l’agitation des plateaux de télévision et des tournages parisiens.

Des personnalités complémentaires malgré les différences

L’actrice reconnaît volontiers être plus difficile à vivre que son compagnon. « J’ai des affres. Parfois, ça ne va pas du tout et parfois, on ne sait pas pourquoi, ça va très bien », confie-t-elle avec honnêteté. En contraste, Philippe présente une « humeur assez égale » et ne montre pas ses moments difficiles.

Julie apprécie particulièrement la « douce folie » de son homme, le trouvant « très audacieux » bien qu’elle écoute personnellement Rossini et Vivaldi plutôt que ses créations musicales. Cette complémentarité se reflète dans leur intégration familiale :

Gérard Depardieu adore Philippe et vient spécialement le voir

Arielle Dombasle, entremetteuse de leur amour, est devenue marraine de leurs enfants

Le chanteur attire naturellement les gens par sa personnalité rassurante

« On peut vraiment s’appuyer sur lui »

, résume Julie, soulignant cette stabilité émotionnelle qui équilibre ses propres humeurs changeantes dans leur vie de couple.

Une histoire d’amour construite sur la confiance

Leur rencontre remonte à 2008 lors d’un shooting photo où ils n’étaient d’accord sur rien durant leur interview croisée. Le destin les réunit en 2009 sur le tournage du film « Je suis un no man’s land » de Thierry Jousse, mais l’époque n’était pas propice à l’amour. Philippe était en couple et Julie traversait une période douloureuse après la perte de son frère Guillaume en octobre 2008.

Leur relation se concrétise finalement en 2010, grâce au regard perspicace d’Arielle Dombasle qui avait « vu juste » concernant leur compatibilité malgré leurs différences apparentes. Philippe réussit alors l’exploit de faire changer d’avis Julie sur la maternité, elle qui n’avait jamais rêvé d’être mère et à qui cette idée faisait même peur. Après plus de treize années ensemble, leur couple traverse les saisons avec sérénité, envisageant même le mariage pour leurs vieux jours.