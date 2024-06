Météo : Juillet s'annonce-t-il pire que juin avec un temps pourri au rendez-vous ?

Alors que le soleil et la chaleur s'installent enfin dans la plupart des régions française, le temps a décidé de virer à l'orage cette fin de semaine, selon les prévisions. Cette instabilité pourrait bien persister au début des grandes vacances, au grand dam des estivants français qui redoutent un mois de juillet pourri.

La fin de ce mois de juin est marquée par un temps chaud et ensoleillé un peu partout en France. D'ailleurs, dans plusieurs zones du pays, le seuil des 30 °C a été franchi pour la première fois cette année. C’est pour dire qu’en termes de températures, ce mois de juin est complètement différent de celui de l'année dernière. En 2023, le seuil des 25 °C avait été franchi 27 fois au cours du mois de juin, et la barre des 30 °C avait été dépassée dès la première décade.

Les deux derniers jours de la semaine ont été particulièrement chauds, jeudi il a fait 28 °C à Lille et à Strasbourg, 29°C à Toulouse, Bordeaux et Metz, 30°C du côté de Lyon, Montélimar et la Corse et jusqu'à 31 °C à Paris et pour vendredi les températures sont restées toujours aussi élevées atteignant même 32 °C dans certaines régions de la France.

Cependant, ce temps estival ne s’annonce pas durable. En effet, l'anticyclone qui a ramené cette chaleur en France ne fera que passer et continuera sa route vers le nord de l'Europe dans les jours à venir. Ainsi, une goutte froide devra prendre place pour déstabiliser la masse d'air et provoquer de nouveaux orages dans de nombreuses régions françaises. Cette instabilité pourrait bien être un avant-goût de ce que le mois de juillet nous réserve.

Voici les prévisions météo pour le mois de juillet

Selon les prévisions, la fin de ce mois de juin sera marquée par le retour des orages. Après un week-end des 29 et 30 juin orageux, la première semaine de juillet, synonyme du début des vacances pour de nombreux français, pourrait bien connaître le même sort, rapportent nos confrères de Meteored, citant le modèle européen (le plus fiable à ces échéances lointaines). Ce dernier envisage en effet le maintien d'une ou plusieurs goutte(s) froide(s) dans les parages de la France pour la semaine du 1er au 7 juillet.

La semaine suivante, du 8 au 14 juillet, ne s'annonce pas estivale non plus. Les températures seront à peine de saison, tandis que les précipitations seront légèrement au-dessus de la normale. Comme au début du mois, l'anticyclone sera trop éloigné pour nous protéger efficacement de l'instabilité causée par les petites dépressions de type goutte froide. Les températures resteront modérées et les précipitations continueront d'être supérieures à la moyenne.

Cependant, selon toujours Meteored, la deuxième moitié de juillet s'annonce plus agréable. Sous l'effet des hautes pressions provenant des Açores, les conditions devraient être calmes durant la semaine du 15 au 21 juillet. Pas de fortes chaleurs en perspective, mais une météo de saison avec des températures modérées et un ensoleillement majoritaire sur l'ensemble de l’Hexagone.