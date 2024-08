On le sait déjà depuis longtemps, les voyants de la planète Terre sont presque tous dans le rouge. Aujourd’hui, c’est un autre indice qui nous renseigne sur la santé de plus en plus dégradée de notre foyer planétaire. Il s’agit d’une date butoir durant laquelle la Terre n’a plus de ressources naturelles à nous offrir.

En effet, dans son rapport annuel, l’ONG américaine Global Footprint Network, dévoile que ce jeudi 1ᵉʳ août est le jour du dépassement. Un concept que l’ONG a créé pour signaler l’épuisement des ressources naturelles sur Terre. Un épuisement de plus en plus accéléré du fait des activités humaines trop gourmandes et qui dépassent désormais la capacité de la planète bleue à régénérer ses ressources. Ainsi, à compter de ce jeudi, nous vivons à crédit !

« L'Humanité a consommé l’ensemble des ressources naturelles que la planète est capable de produire en un an », explique l’ONG américaine dans son communiqué. Un indice qui vient s’ajouter aux multiples symptômes dont la planète souffre. À titre de comparaison, ce jour est arrivé le 02 août l’année dernière et coïncidait avec des dates plus lointaines dans le calendrier durant plusieurs années antérieures, le 29 décembre en 1970. Un signal alarmant qui nous pousse à repenser notre manière de consommation.

Jour du dépassement : comment le calculer ?

Se basant sur plusieurs rapports de l’ONU, Global Footprint Network calcule la date du jour de dépassement en évaluant l'empreinte écologique des activités humaines. En effet, des données sur la quantité de CO2 émise durant une année, la production de viande, les surfaces agricoles et la production d'électricité sont mises sur un côté de la balance.

De l’autre part, l’ensemble des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an est évalué. Le résultat de la pesée n’a pas besoin d’être communiqué. L’humanité a donc besoin de 1,75 planète Terre pour satisfaire ses habitudes de consommation ponctuées de caprices néfastes.

« Ce 1ᵉʳ août est l’occasion de rappeler les limites planétaires, d’autant que le compteur ne repart pas à zéro à chaque 1ᵉʳ janvier, ces tensions s’accumulant année après année », écrit l’agence française de la transition écologique. Les objectifs que les décidants ont fixés en termes de limitation d’émission de CO2 d’ici à 2023 sont loin d’être atteints. Le chemin reste encore loin, à supposer qu’il soit le bon.

⏳ Aujourd'hui, c'est le #JourduDépassement selon le Global Footprint Network. Cela signifie que nous avons épuisé les ressources que la Terre peut régénérer en un an, un jour plus tôt qu'en 2023. Il n'est pas trop tard pour agir !

Jour du dépassement : la France, cet autre mauvais élève planétaire

En France, le jour du dépassement a été atteint très tôt durant cette année. En effet, le jour du dépassement est tombé le 7 mai. « Si tout le monde consomme comme les français, il faudra 3 planètes Terre pour produire une quantité de ressources naturelles satisfaisantes pendant une année », expliquent les spécialistes. Durant la dernière décennie, une période se démarque. Il s’agit de l’année 2020. Suite aux confinements et autres limitations de circulation et d’activités humaines, la Terre a pu « se reposer un tout petit peu ». Le jour du dépassement est intervenu le 22 août. Un indice fort quant à l’impact que l’Homme a sur son environnement qui ne cesse d’être animé par des épisodes de vagues de chaleur inhabituelles, feux de forêt, sécheresse et inondations, symptomatique de son mal.

À la lumière de cette date, le rappel est sans appel : la responsabilité est planétaire. Les secondes vies données aux objets, la consommation raisonnable et saisonnière, sont à privilégier sur les petites échelles, et la limitation des émissions de gaz à effet de serre sur les grandes…