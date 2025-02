Jérôme Le Banner : fortune et carrière du champion français de kickboxing

Jérôme Le Banner, figure emblématique du kickboxing français, a marqué l’histoire des sports de combat. Surnommé « Géronimo », ce combattant originaire du Havre a connu une carrière remarquable de 30 ans. Sa popularité au Japon et sa reconversion dans le cinéma et l’organisation d’événements sportifs témoignent de son impact bien au-delà du ring.

Un parcours exceptionnel dans le kickboxing

Le palmarès de Jérôme Le Banner impressionne par son ampleur. Multiple champion du monde de kickboxing et de boxe thaïlandaise, il cumule 86 victoires, dont 71 par KO, pour seulement 22 défaites. Sa participation au prestigieux tournoi K-1 au Japon a cimenté sa réputation internationale, avec deux finales mémorables en 1995 et 2002. Le style de combat de Le Banner se caractérise par une puissance de frappe dévastatrice et une redoutable droite qui ont fait trembler ses adversaires sur les rings du monde entier.

Le combat légendaire contre Ernesto Hoost

L’affrontement de 2002 contre Ernesto Hoost reste gravé dans les mémoires des aficionados du kickboxing. Malgré un bras cassé, Le Banner s’est relevé trois fois, démontrant une détermination hors du commun. Ce combat épique a propulsé sa notoriété au Japon, où il est devenu une véritable icône. La pugnacité dont il a fait preuve ce jour-là illustre parfaitement le surnom de « Géronimo » qui lui a été attribué, en référence au célèbre chef apache.

Une notoriété internationale et une reconversion réussie

Au Japon, Jérôme Le Banner est affectueusement surnommé « Le roi sans couronne », témoignage de l’admiration qu’il suscite. Sa popularité lui a valu de devenir l’égérie de plusieurs marques nippones. Sa reconversion s’est opérée en douceur, notamment grâce au cinéma. On a pu le voir dans des productions telles qu' »Astérix aux Jeux Olympiques » et « Scorpions ». Aujourd’hui, Le Banner s’implique dans l’organisation d’événements de MMA et transmet son expérience en entraînant de jeunes espoirs du combat.

Les défis de la fin de carrière

La fin de carrière de Jérôme Le Banner n’a pas été sans embûches. La réglementation française, interdisant les combats professionnels après 43 ans, l’a contraint à poursuivre sa carrière à l’étranger. Cette situation a nourri ses critiques envers les fédérations sportives hexagonales. Malgré son âge avancé, Le Banner persiste à monter sur le ring, comme en témoigne sa participation au K-1 au Japon en 2024, bien qu’elle se soit soldée par une défaite.

Une personnalité controversée

La vie de Jérôme Le Banner n’est pas exempte de controverses. En juin 2023, il a été condamné par la justice française à 5 mois de prison avec sursis et 5000€ d’amende pour corruption de policiers. Cette affaire, impliquant son ex-femme, a terni son image publique. La personnalité complexe du champion oscille entre force sur le ring et vulnérabilité face aux aléas de la vie, illustrant les défis auxquels sont confrontés les athlètes de haut niveau une fois les projecteurs éteints.

L’héritage de Jérôme Le Banner

L’impact de Jérôme Le Banner sur le kickboxing français et international est indéniable. Son influence s’étend bien au-delà du sport, comme en témoigne sa collaboration avec des personnalités politiques telles qu’Édouard Philippe, ancien maire du Havre. Voici un aperçu de l’héritage laissé par Le Banner :

Inspiration pour une génération de combattants français

Rayonnement international du kickboxing hexagonal

Contribution à la popularisation des sports de combat en France

Malgré les controverses, Jérôme Le Banner reste une figure incontournable du sport français, dont le parcours exceptionnel continuera longtemps de passionner les amateurs de sports de combat.