Jean-Louis Aubert : sa compagne, ses enfants et confidences sur sa vie privée

Jean-Louis Aubert incarne une figure majeure du rock français. Sa carrière exceptionnelle l’a propulsé de Téléphone vers une trajectoire solo remarquable. Pourtant, derrière ce chanteur iconique se cache un homme d’une discrétion rare. Il partage sa vie avec France Lory depuis quarante ans, loin des projecteurs médiatiques. Leur fils Arthur perpétue cette tradition artistique familiale dans l’univers de la photographie. Ce couple a fait le choix délibéré de préserver son intimité. Ces rares confidences permettent d’entrevoir l’homme derrière le guitariste légendaire, ses valeurs profondes et l’équilibre qu’il a construit.

France Lory, la compagne discrète qui partage sa vie depuis quarante ans

La rencontre entre Jean-Louis Aubert et France Lory remonte au début des années 1980. Elle survient quinze jours après une période sombre où le chanteur de Téléphone traversait une profonde dépression. Il songeait alors au suicide, oscillant entre l’envie de mourir et celle de sortir dans la rue. Cette rencontre déterminante a radicalement transformé son existence. Il déclare que France lui a apporté une force immense et changé sa vie.

Leur relation perdure depuis plus de quarante années. Le couple s’est pacsé en mars 2011 au tribunal de Saint-Germain-en-Laye. Ils ont refusé le mariage traditionnel, privilégiant leur propre chemin. Similaire à d’autres personnalités comme Nagui qui partagent leur intimité familiale, Jean-Louis Aubert reste pourtant d’une discrétion absolue. Leurs apparitions publiques communes se comptent sur les doigts d’une main.

France Lory possède un parcours artistique remarquable. Cette ancienne mannequin s’est réinventée comme peintre et photographe reconnue. Ses œuvres ont été exposées dans des galeries parisiennes prestigieuses. L’exposition « Des Ils et des Elles » en septembre 2011 chez Michel Klein témoigne de son talent créatif.

Arthur Aubert, le fils unique devenu photographe talentueux

Arthur Aubert naît en décembre 1985, fruit de cet amour durable. Il représente l’unique enfant du couple Aubert-Lory. Son parcours artistique démarre à l’École supérieure de Penninghen à Paris. Cette formation en direction artistique forge sa sensibilité visuelle.

Aspect Détail Profession Photographiste (mi-artiste, mi-photographe) Formation École supérieure de Penninghen Thématiques L’Homme, l’Être, la nudité Lieux d’exposition Fouquet’s Barrière, Majestic Cannes

Arthur se définit comme « photographiste », créateur hybride analysant des thèmes universels. Ses clichés questionnent l’Homme, l’Être et la nudité. Ses expositions au Fouquet’s Barrière ou au Majestic à Cannes confirment sa reconnaissance. Il signe les visuels de Roc’éclair en 2010, album paternel illustrant cette transmission artistique.

Son enfance se déroule près de Bougival dans les Yvelines. Cette discrétion paternelle lui offre une croissance paisible. France Lory apporte également deux filles d’une précédente union. La chanson « Le jour s’est levé » sortie en 1985 pourrait célébrer cette naissance.

Un mode de vie éco-responsable et végétarien partagé en famille

Jean-Louis Aubert révèle en juin 2024 au Parisien son changement alimentaire. « Mon amoureuse est très végane », confie-t-il. Cette évolution progressive reflète leurs valeurs communes. Il côtoie des animaux quotidiennement, développant des rapports tendres avec les vaches voisines.

Observation de champions sportifs végétariens performants

Réduction progressive de la consommation de viande

Adoption d’une alimentation respectueuse du vivant

Partage de valeurs écologiques en famille

Les haltérophiles et marathoniens végétariens l’impressionnent particulièrement. Il se décrit avec humour comme « polygan », illustrant sa transition alimentaire. Leur quotidien privilégie la nature et les animaux. Deux chiens intelligents ont partagé leur existence.

Valeur familiale Manifestation concrète Écologie Alimentation végétarienne, proximité animaux Nature Vie entourée d’espaces verts Création Photographie nature d’Arthur Amour Relation stable de quarante ans

Cette éthique éco-responsable imprègne leur foyer. Arthur capture cette harmonie homme-nature dans ses photographies. Cette philosophie basée sur l’amour, la nature et la famille constitue le socle existentiel du musicien.