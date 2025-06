Je suis célibataire » : Cyril Hanouna se confie sur sa vie privée

Cyril Hanouna, figure incontournable de la télévision française et animateur phare de C8, cultive le paradoxe d’une exposition médiatique quotidienne tout en préservant jalousement sa sphère intime. Le 25 mars 2025, l’animateur de La Tribu de Baba a tranché net les spéculations sur sa vie sentimentale en déclarant: « Regardez-moi, je suis célibataire, et pourtant je ne suis pas riche mais j’arrive à joindre les deux bouts ». Cette confidence rare sur le plateau de son émission intervient dans un contexte où les rumeurs et le buzz autour de sa vie privée alimentent régulièrement les médias people et le web.

La vie en solo de l’animateur star de C8

Cette déclaration fracassante de Cyril Hanouna sur son célibat fait suite à des clichés publiés par Paris Match le montrant attablé avec Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron, suscitant un véritable drama médiatique. Le producteur de Touche pas à mon poste avait déjà confié en mars 2023 être « fermé à l’amour » pour au moins deux ans, une position qu’il semble maintenir fermement. En février 2025, il avait d’ailleurs annoncé passer la Saint-Valentin en solitaire, confirmant son statut de cœur à prendre.

L’animateur a également révélé avoir adopté un mode de vie drastique depuis sa dernière rupture: aucun écart alimentaire, zéro alcool, un régime qui lui a permis de transformer sa silhouette. Cette discipline de fer contraste avec l’image débridée qu’il cultive parfois sur son plateau télévisé, où les chroniqueurs de TPMP et lui-même partagent souvent des anecdotes personnelles pour parmi les plus le plus grands plaisir des téléspectateurs français.

Entre Émilie et Cyril, une relation qui a duré 16 ans

La vie sentimentale du présentateur a longtemps été marquée par sa relation avec Émilie, qui a partagé son quotidien de 2003 à 2019. De cette union sont nés deux enfants: Bianca en mars 2011 et Lino le 14 mai 2012, formant une famille aujourd’hui recomposée. Leur rencontre remonte aux « années de galère » de l’animateur, après l’arrêt du Morning Live sur M6, quand sa carrière à la radio et à la télévision n’avait pas encore décollé.

En 2022, dans le podcast Elise & Julia, l’animateur de C8 s’était livré sur leur relation post-rupture: « On s’adore. Je l’ai tous les jours au téléphone. Elle a eu des mecs, ça va, elle m’a envoyé une photo je l’ai charriée, on a rigolé ». Cette complicité maintenue témoigne d’une séparation apaisée, bien loin des histoires tumultueuses qu’on observe parfois chez d’autres stars françaises comme Michèle Torr et son compagnon beaucoup plus jeune.

Rumeurs et démentis: sa relation avec Kelly Vedovelli en question

Les médias et le web ont longtemps alimenté les spéculations sur une possible idylle entre Cyril Hanouna et sa chroniqueuse Kelly Vedovelli. Leur complicité évidente sur le plateau de TPMP et plusieurs clichés les montrant ensemble ont nourri la rumeur d’un couple caché:

Des sorties au restaurant parisien

Des séances shopping dans la capitale française

Des trajets partagés en voiture

Des vacances communes à Cannes

Face à ce buzz persistant, Kelly Vedovelli avait fermement démenti sur Instagram en 2023: « En ce qui concerne les gossips et les torchons: nous sommes amis et ça depuis longtemps ». Plus récemment, suite aux rumeurs concernant Tiphaine Auzière, la chroniqueuse s’est exclamée: « Je parle jamais, mais là ça prend des proportions… t’as peur. Chacun est libre de sa vie et de ses histoires ». Des propos qui témoignent de l’exaspération face à cette pression médiatique constante autour de la vie privée des personnalités du petit écran.