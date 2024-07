Qu’est-ce que le "carbone bleu" ? Le moyen de lutte du Japon contre le changement climatique

Dans les eaux turquoise du « carbone bleu », où la lutte contre le changement climatique au Japon prend une nouvelle dimension.

Dans les profondeurs des initiatives environnementales japonaises, où le « carbone bleu » se révèle comme une solution innovante face au changement climatique. Un ballet subaquatique de conservation et de restauration des écosystèmes côtiers, le Japon se lance dans une quête pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Une immersion fascinante dans un monde de biodiversité et de séquestration de carbone, où les acteurs locaux, les scientifiques et le gouvernement unissent leurs forces pour préserver notre planète.

Carbone bleu, pour sauver ses côtes, l'exemple inspirant de « Hayama »

En décembre 1997, 180 nations ont signé le protocole de Kyoto, s'engageant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5 % en moyenne d'ici 2012 par rapport aux niveaux de 1990. En 2009, un nouveau traité a été élaboré lors du sommet mondial sur le climat de Copenhague. Lors de la COP21 en 2015, l'objectif était de limiter la hausse des températures « bien en dessous » de 2 °C par rapport à la période préindustrielle.



Dans le contexte du changement climatique, de nombreuses initiatives émergent pour préparer l'adaptation et l'atténuation. Le Japon a pris une nouvelle direction en se tournant vers le « carbone bleu », une démarche visant à restaurer les côtes et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La ville de Hayama, près de Tokyo, est confrontée à des problèmes environnementaux le long de ses côtes. En 2016, une diminution rapide d'espèces algales comme l'aramé et le kajime a été constatée, ainsi que des difficultés pour les pêcheurs à attraper des ormeaux, des coquillages, et certains poissons des fonds marins.

Le « Conseil de la zostère de Hayama », en collaboration avec les établissements scolaires locaux et les pêcheurs, a entrepris de planter de la zostère dans les eaux côtières pour inverser cette tendance. Cette action a permis d'introduire progressivement de nouvelles espèces algales et de mollusques, contribuant ainsi à la préservation de l'écosystème marin.

L'émergence du "carbone bleu" japonais

Depuis 2009, le Japon a intensifié ses efforts pour valoriser les écosystèmes de « carbone bleu », tels que les herbiers marins, les marais salés et les mangroves. Ces milieux naturels, reconnus par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, se révèlent être des alliés de taille dans la réduction des émissions de carbone.

Occupant seulement 0,5 % des fonds marins, ils parviennent à capturer plus de la moitié du carbone enfoui dans les océans, surpassant ainsi les capacités des forêts tropicales. Une révélation environnementale cruciale, soulignée par The Japan Times, qui met en lumière l'impact majeur de ces écosystèmes marins dans la lutte contre le changement climatique.

Le défi du carbone bleu et les enjeux du « greenwashing »

L'engagement pris en 2020 d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 a renforcé l'intérêt pour la préservation et la restauration de ces écosystèmes marins. En 2024, le Japon s'est même distingué en incluant la séquestration du carbone par les algues (un élément peu étudié des écosystèmes de carbone bleu) dans son rapport national sur les émissions remis à l'ONU.

Jusqu'en mars 2023, on estime que ces écosystèmes ont contribué à séquestrer 0,03 % des émissions annuelles du pays.

Cependant, malgré la résilience des écosystèmes côtiers, ils restent vulnérables aux impacts du changement climatique tels que la montée du niveau de la mer, les tempêtes violentes et les vagues de chaleur en mer. La quantification de la séquestration du carbone par les algues représente un défi pour les scientifiques, en raison des coûts élevés liés à la surveillance et à la mise en œuvre de ces projets.

La nécessité d'analyses précises est primordiale pour éviter toute surestimation des bénéfices, afin d'éviter toute accusation de « greenwashing », comme souligné par Daniel Friess et ses collègues de l'Université Tulane de la Nouvelle-Orléans en 2022. « Vendre des crédits à des organisations sans réductions d'émissions crédibles représente un risque politique majeur, pouvant compromettre le soutien du public envers le carbone bleu ».