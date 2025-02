Jamilah Habsaoui : découvrez les origines de la chanteuse franco-marocaine à la voix envoûtante

Jamilah Habsaoui, figure politique emblématique d’Avallon, a connu un parcours singulier qui l’a menée des quartiers populaires à la mairie de sa ville natale. Son ascension, symbole d’intégration et de réussite sociale, a pourtant été brutalement interrompue par une affaire judiciaire retentissante. Plongeons dans l’histoire de cette femme aux multiples facettes, dont les origines et l’engagement ont façonné le destin.

Des origines modestes à l’engagement politique local

Née il y a 46 ans à Avallon, dans le département de l’Yonne, Jamilah Habsaoui a grandi dans le quartier HLM de la Morlande. Son parcours incarne l’ascension sociale d’une enfant issue de l’immigration qui a su saisir les opportunités offertes par la République. Après une scolarité à Avallon, elle poursuit ses études à Dijon avant de revenir s’installer dans sa ville d’origine.

Préparatrice en pharmacie de formation, Jamilah Habsaoui travaille dans une officine avallonnaise. C’est en 2014 qu’elle fait ses premiers pas en politique en intégrant l’équipe municipale en tant que conseillère. Son engagement citoyen et sa connaissance du terrain la propulsent rapidement au poste de première adjointe.

En 2021, elle franchit une étape décisive en devenant maire d’Avallon, élue sous l’étiquette divers gauche. Parallèlement, elle occupe la fonction de conseillère régionale déléguée en charge de la ruralité pour la Bourgogne-Franche-Comté. Son parcours politique peut se résumer donc :

2014 : Entrée au conseil municipal d’Avallon

2020 : Nomination comme première adjointe

2021 : Élection en tant que maire d’Avallon

2021 : Prise de fonction de conseillère régionale

Une maire de terrain confrontée à une affaire judiciaire

L’année 2024 marque un tournant dramatique dans la carrière de Jamilah Habsaoui. En avril, elle est placée en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Les faits qui lui sont reprochés sont d’une extrême gravité : 70 kg de cannabis et près d’1 kg de cocaïne auraient été découverts lors de perquisitions dans un logement lui appartenant.

Cette affaire, qui implique également ses deux frères, ébranle la communauté avallonnaise. Malgré ses dénégations, Jamilah Habsaoui se voit contrainte de se mettre en retrait de ses fonctions de maire, sans pour autant démissionner. Le 14 mai 2024, elle sort de prison et est placée sous contrôle judiciaire, laissant planer le doute sur son avenir politique.

Le soutien d’une partie de la population s’est manifesté lors d’un rassemblement qui a réuni entre 140 et 150 personnes à Avallon le 14 avril 2024. Ce mouvement témoigne de l’attachement d’une partie des habitants à leur édile, malgré les graves accusations qui pèsent sur elle.

Date Événement Avril 2024 Placement en détention provisoire 14 avril 2024 Rassemblement de soutien à Avallon 14 mai 2024 Sortie de prison et placement sous contrôle judiciaire

L’héritage politique d’une élue de proximité

Avant que cette affaire ne vienne ternir son image, Jamilah Habsaoui s’était forgée une réputation d’élue de terrain, proche des préoccupations de ses concitoyens. Son parcours atypique, de préparatrice en pharmacie à maire d’une ville de près de 7 000 habitants, illustrait une forme de renouvellement de la classe politique locale.

Son action à la tête de la municipalité d’Avallon était marquée par un fort accent mis sur les questions sociales, reflétant son expérience personnelle et professionnelle. Elle incarnait une nouvelle génération d’élus, issus de la diversité et ancrés dans les réalités quotidiennes de leurs administrés.

L’affaire judiciaire qui la frappe aujourd’hui pose la question de l’avenir politique de Jamilah Habsaoui et de l’impact sur sa ville. Entre ceux qui demandent sa suspension définitive et ceux qui lui maintiennent leur confiance, Avallon se trouve à la croisée des chemins, confrontée à une crise institutionnelle inédite qui remet en question les notions de représentation et de confiance en politique.