Jaden Smith, le fils de Will Smith : biographie et actualités de sa carrière

Jaden Christopher Syre Smith, né le 8 juillet 1998 à Los Angeles, incarne parfaitement la nouvelle génération d’artistes polyvalents. Fils de Will Smith, cette icône de mode gender-fluid navigue avec aisance entre cinéma, musique et univers du luxe. Avec ses 19,5 millions d’abonnés Instagram, il s’impose comme une figure influente de sa génération. Sa récente nomination comme directeur artistique chez Christian Louboutin marque un tournant majeur dans sa carrière artistique déjà riche en collaborations prestigieuses.

Les débuts cinématographiques aux côtés de son père

La carrière de Jaden Smith démarre en 2006 dans « À la recherche du bonheur » où il donne la réplique à son père Will Smith. Cette performance remarquable lui vaut le MTV Movie Award de la meilleure révélation masculine, confirmant son talent naturel devant les caméras.

En 2010, il devient la tête d’affiche du remake de « Karaté Kid » aux côtés de Jackie Chan. Ce projet ambitieux rapporte 360 millions de dollars de recettes mondiales et 176 millions aux États-Unis. Will Smith, producteur via Overbrook Entertainment, négocie un contrat particulier pour son fils : un million de dollars plus un bonus de deux millions si le box-office dépasse 150 millions, soit un total de trois millions de dollars.

Il poursuit avec « After Earth » en 2013, nouveau projet père-fils, puis diversifie ses projets avec « Life in a Year » en 2020 avec Cara Delevingne. Il participe également au doublage d’« Entergalactic » sur Netflix en 2022 et apparaît dans les séries « The Get Down » et « Neo Yokio ».

Une carrière musicale entre succès et collaborations

Après ses succès cinématographiques, Jaden Smith se tourne vers la musique avec détermination. En 2010, il collabore avec Justin Bieber sur le titre « Never Say Never », devenu un véritable carton et intégré à la bande originale de « Karaté Kid ».

Sa discographie s’enrichit progressivement avec « Syre » en 2017, suivi d’« Erys » en 2019, puis « CTV3 : Day Tripper’s Edition » en 2021 comptant 19 chansons. Son tube le plus reconnu, « Icon », totalise 188 millions de vues sur YouTube, témoignant de sa popularité auprès du public jeune.

Le musicien participe également à des projets caritatifs comme le remake de « Where is the Love » des Black Eyed Peas aux côtés d’artistes renommés comme Justin Timberlake et Usher. Cette capacité à naviguer entre différents genres musicaux atteste sa polyvalence artistique et son engagement social.

Icône de mode et directeur artistique chez Christian Louboutin

Le 17 septembre marque un tournant décisif : Christian Louboutin nomme Jaden Smith directeur artistique de sa ligne masculine. Cette décision historique représente la première fois que le créateur français confie cette responsabilité à quelqu’un d’autre, l’idée lui venant « un matin en nageant ».

À 27 ans, Jaden dévoilera quatre collections annuelles incluant chaussures, maroquinerie et accessoires depuis Paris. La ligne masculine représente 24% du chiffre d’affaires de cette maison de luxe fondée en 1991. Christian Louboutin justifie ce choix par sa volonté de séduire la Gen Z et les Millennials grâce à l’énergie d’une plus jeune génération.

Cette nomination s’appuie sur un parcours déjà solide dans l’univers de la mode. Louis Vuitton le repère en 2016 comme nouveau visage d’une collection. Il co-fonde avec sa sœur Willow la marque MSFTSrep, proposant des pièces unisexes très teenager. Son style gender-fluid, urbain et hybride, parfois jugé provocateur, lui vaut une présence constante à la Fashion Week et au Met Gala.

Engagement philanthropique et actions solidaires

Au-delà de sa carrière artistique, Jaden Smith développe un engagement social remarquable. Depuis deux ans, il arpente les quartiers défavorisés de Los Angeles avec son food truck baptisé « I Love You », initiative lancée pour ses 21 ans.

Cette action philanthropique a permis de distribuer des repas sains et véganes à plus de 8 000 personnes dans la zone de Skid Row. L’artiste projette d’ouvrir un restaurant fonctionnant sur un système solidaire innovant où les repas payants financent les repas gratuits pour les sans-abri.

Le concept impose aux clients non-démunis de payer plus que la valeur de leur repas pour financer celui de la personne suivante dans le besoin. Cette dimension sociale contraste avec son image de fils de star privilégié et révèle une personnalité profondément engagée.

Vie personnelle et controverses familiales

Jaden Smith assume ouvertement son identité bisexuelle et genderfluid. Ses relations incluent l’influenceuse Paola Locatelli, personnalité médiatique à l’instar de Michou, le rappeur Tyler The Creator, l’actrice Odessa Adlon, et actuellement la top-modèle Sab Zada, 22 ans.

Les anecdotes familiales alimentent régulièrement les médias. Il évoque l’embarras causé par ses parents, notamment Will Smith qui « baisse son pantalon » lors de visites scolaires ou l’embrasse sur les lèvres devant les caméras en Thaïlande. Cette famille ultra-médiatisée comprend sa sœur Willow Smith, également artiste, et son demi-frère Trey.

Controverses liées au statut de « népo-baby »

Impact de la gifle de Will Smith aux Oscars 2022

Réactions divisées concernant sa nomination chez Louboutin

Débats sur son manque d’expérience technique en design

Sa nomination divise le monde de la mode et réactive le débat sur ces enfants de stars propulsés dans des positions d’influence sans formation traditionnelle.