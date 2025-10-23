Jack Depp, fils de Vanessa Paradis et Johnny Depp, grandit loin des projecteurs

Jack Depp, le fils cadet de Vanessa Paradis et Johnny Depp, âgé de 23 ans, cultive délibérément l’art de la discrétion. Contrairement à sa sœur Lily-Rose Depp qui brille sous les projecteurs du cinéma et du mannequinat, Jack préfère évoluer loin des regards médiatiques. Sa vie se partage entre la France et les États-Unis, fuyant systématiquement les réseaux sociaux et les apparitions publiques. Ses parents ont toujours protégé sa vie privée avec une vigilance particulière. Récemment, ce jeune homme surprend en participant à l’album maternel tout en poursuivant des expériences professionnelles atypiques pour un héritier de stars hollywoodiennes.

Un parcours professionnel loin du glamour hollywoodien

Jack Depp a choisi une voie inhabituelle en travaillant pendant plus de deux ans au restaurant libanais L’Area, situé dans le quartier de la Bastille parisienne. Cet établissement du 11ème arrondissement l’a vu évoluer comme barman et cuisinier, maniant avec aisance les cocktails et les préparations culinaires. Édouard Chueke, propriétaire de ce lieu prisé, témoigne chaleureusement : « Jack est un type formidable, il se tient à l’écart des feux de la rampe, mais c’était un bon employé ». Sa présence attirait naturellement une clientèle de célébrités, notamment Matt Damon, ainsi que ses amis et sa sœur Lily-Rose qui confectionnait elle-même des caïpirinhas lors des soirées. Cette expérience professionnelle révèle sa volonté d’indépendance et d’authenticité, contrastant avec les parcours conventionnels des enfants de stars.

Des premiers pas discrets dans la création musicale

Malgré sa préférence pour l’ombre médiatique, Jack dévoile progressivement ses talents artistiques. Il a co-composé le titre « Éléments » pour l’album « Le retour des beaux jours » de Vanessa Paradis, sorti en octobre dernier. Sa mère confie admirativement : « Il compose tellement joliment. Je l’entends jouer, tout le temps ». Cette collaboration musicale marque une évolution naturelle, puisqu’il était déjà présent à l’âge de 5 ans sur la chanson « Jackadi ». Comme d’autres artistes qui préservent leur vie familiale, Jack trouve sa propre voie créative sans subir les pressions du monde du spectacle.

Une complicité fraternelle unique avec Lily-Rose

La relation entre Jack et Lily-Rose Depp révèle une complicité exceptionnelle. L’actrice de 25 ans décrit leur lien : « Nous nous aimons beaucoup et sommes très proches ». Leur enfance fut marquée par une obsession commune pour Dracula, Jack se déguisant régulièrement en vampire pour l’école, au point que Lily-Rose plaisante : « J’ai grandi comme grande sœur de Dracula ». Cette dernière considère son frère comme « la personne la plus cool qui soit » et avait même espéré l’impressionner avec son rôle dans « Nosferatu ». Leurs retrouvailles au restaurant parisien témoignent de cette proximité familiale préservée malgré leurs choix de carrière divergents.