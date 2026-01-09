Isabelle Vitari (Nos chers voisins) : qui est son compagnon et les hommes de sa vie ?

Isabelle Vitari s’est imposée comme une actrice française appréciée grâce à son rôle de Karine Becker dans Nos chers voisins sur TF1 entre 2012 et 2017. La comédienne pétillante, mère de trois enfants, partage désormais sa vie avec Ludovic Watine depuis plus de dix ans. Fidèle à sa discrétion concernant sa vie privée, elle a récemment officialisé leur union lors d’une cérémonie intime. Cet article visite son parcours sentimental, son compagnon actuel et sa famille recomposée harmonieuse.

Ludovic Watine, l’homme qui partage la vie d’Isabelle Vitari

Ludovic Watine, âgé de 43 ans, occupe le poste de directeur e-commerce chez Christian Dior Couture. Neveu de Bernard Arnault, patron du groupe LVMH, il évolue dans le monde du luxe et des affaires. Le couple forme une union solide depuis plus de dix ans, privilégiant une vie simple loin des projecteurs.

Isabelle trouve glamour et sexy de voir son conjoint partir travailler avec sa mallette et son costume, qualifiant son métier de normal contrairement au sien de saltimbanque. Le 21 septembre 2024, ils se sont mariés à la mairie du XVIIe arrondissement de Paris devant leurs proches et leurs enfants. L’actrice avait gardé ce secret, n’en faisant aucune mention sur ses réseaux sociaux.

Elle affirme qu’ils sont très heureux et forment un couple comme les autres, sans que la proximité avec le milliardaire Bernard Arnault n’affecte leur quotidien. D’autres personnalités choisissent également de préserver leur vie sentimentale, démontrant que la discrétion reste une valeur partagée dans le milieu artistique.

Matthias Van Khache, le père de sa première fille Joséphine

Matthias Van Khache, acteur bien connu des téléspectateurs français, est le père de Joséphine, première fille d’Isabelle Vitari née en 2005. Il avait 28 ans à la naissance de leur enfant. Sa carrière à la télévision l’a conduit à apparaître dans plusieurs séries populaires françaises.

On a pu le voir dans des productions comme Une femme d’honneur, Navarro, RIS Police Scientifique, Camping Paradis, Julie Lescaut, Brigade anonyme, Commissaire Magellan et Le Tueur du lac. Leur relation amoureuse, qui semblait solide, s’est terminée après quelques années d’union.

Les deux anciens compagnons ont maintenu des liens cordiaux pour le bien-être de Joséphine, aujourd’hui âgée de 19 ans. Cette séparation à l’amiable a permis à Isabelle de se tourner vers une nouvelle histoire d’amour avec Ludovic Watine, construisant ainsi une famille recomposée épanouie.

Une famille recomposée de trois enfants

Avec Ludovic Watine, Isabelle a agrandi sa famille en accueillant deux garçons : Paul, né en 2014 et âgé de dix ans, et Léo, né entre 2017 et 2018, âgé de sept ans. La mère se décrit comme une maman poule stricte sur l’éducation, affirmant que ça ne rigole pas avec elle.

Elle qualifie sa fille adolescente Joséphine de tyrannique concernant la gestion de ses émotions. Ses trois enfants se fichent complètement de sa notoriété et la perçoivent avant tout comme leur maman plutôt qu’actrice. Elle se sent chanceuse d’avoir un compagnon qui prend le relais dans la gestion des enfants pendant qu’elle jongle avec sa carrière sur les plateaux de tournage. Voici les qualités qu’elle apprécie le plus chez ses enfants :