Comment l'intelligence artificielle contribue-t-elle positivement au climat ?

L'IA, une solution prometteuse pour réduire les émissions de CO2, mais à quel prix pour l'avenir du travail ?

Au sein du paysage en constante évolution de la technologie, une récente étude révèle des conclusions surprenantes concernant l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Les émissions de CO2 des IA se démarquent de celles générées par les activités humaines, suscitant ainsi des réflexions profondes sur les implications de ces avancées technologiques.

Révélation surprenante sur l'empreinte carbone des technologies de demain

La possibilité d'une pénurie mondiale d'électricité en 2025, annoncée par Elon Musk en mars 2024, a suscité des inquiétudes quant à l'impact des intelligences artificielles sur la consommation énergétique. En effet, le secteur de l'IA, en particulier dans l'industrie automobile, est souvent critiqué pour son caractère énergivore et ses émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique.

Toutefois, une étude publiée dans Scientific Reports en février 2024 a apporté un nouvel éclairage sur cette question. Des chercheurs des universités du Kansas à Lawrence et de Californie à Irvine (États-Unis) ont examiné en détail des IA bien connues telles que ChatGPT, DALL-E2 et Bloom AI. Leur analyse a révélé que ces technologies pourraient avoir des émissions de CO2 moins élevées que ce qui était précédemment estimé.

Ces conclusions remettent en question la perception traditionnelle de l'impact environnemental des IA et soulignent l'importance d'une étude plus approfondie de ces technologies. Cette découverte invite à réfléchir à un éventuel changement de perspective sur l'avenir de l'intelligence artificielle et de son rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Impact des IA sur les émissions de CO2

L'étude compare les émissions de CO2 des intelligences artificielles avec celles de rédacteurs humains lors de la réalisation de tâches similaires a révélé des chiffres impressionnants. Selon les résultats, les IA émettent entre 130 et 1 500 fois moins de CO2 par page de texte générée (équivalent dioxyde de carbone) et entre 310 et 2 900 fois moins par image produite que les humains.

Les auteurs de l'étude ont souligné « les estimations prudentes de ces chiffres, qui démontrent l'efficacité énergétique des IA dans ces domaines spécifiques ». Toutefois, ils ont tenu à souligner que « ces résultats ne signifient pas que l'IA est intrinsèquement meilleure, mais plutôt qu'elle consomme moins d'énergie dans ces cas précis ». Andrew Torrance, l'un des auteurs de l'étude, a également exprimé « un optimisme quant au potentiel des IA à améliorer la productivité tout en réduisant l'impact environnemental des activités humaines ».

Néanmoins, les auteurs ont rappelé qu'il est essentiel de considérer d'autres facteurs au-delà des émissions de CO2 lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impact des IA, notamment les conséquences potentielles sur l'emploi et la stabilité sociale.