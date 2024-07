Inondations meurtrières : le réchauffement climatique coupable, selon le CNRS

Chaque goutte de pluie raconte une histoire, mais celles-ci révèlent un chapitre inédit du lien entre le réchauffement climatique et les inondations meurtrières en Europe.

Des chercheurs de renom ont récemment mis en lumière les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur les récentes inondations qui ont frappé l'Europe. Les conclusions de cette étude sont alarmantes et soulignent l'urgence d'agir pour contrer les impacts dévastateurs de ces phénomènes météorologiques extrêmes. Un lien incontestable entre l'activité humaine et les bouleversements climatiques.

Les inondations dévastatrices, l'impact du réchauffement climatique en action

Une brillante étude menée par des scientifiques de ClimaMeter, projet de recherche financé par le CNRS et l'UE, a conclu que le réchauffement climatique d'origine humaine a joué un rôle majeur dans l'intensification des récentes inondations qui ont touché les Alpes-Maritimes et l'Émilie-Romagne les 23 et 24 juin derniers.

En Émilie-Romagne, surnommée « le jardin de l'Italie », des pluies d'une puissance inhabituelle ont provoqué l'accumulation de près de 20 centimètres d'eau dans certaines zones. De même, les Alpes-Maritimes ont été sévèrement touchées, avec plus de 50 personnes bloquées dans la vallée de la Vésubie.

Selon les chercheurs, ces inondations ont été causées par une dépression extratropicale, exacerbée par les effets du réchauffement climatique. « Ces événements soulignent la nécessité d'agir rapidement pour faire face aux changements climatiques et atténuer l'impact dévastateur des conditions météorologiques extrêmes » rapporte France TV info.

Le rôle du réchauffement climatique dans l'intensification des inondations

En comparant les données météorologiques des périodes 1979-2000 et 2001-2022, les scientifiques ont constaté une évolution marquée. Les dépressions similaires à celles ayant touché la région de l'Émilie-Romagne sont devenues jusqu'à 5 millimètres/jour plus humides, soit une augmentation jusqu'à 12 % par rapport aux années précédentes.

Selon les analyses de ClimaMeter, le changement climatique a joué un rôle déterminant dans l'intensification de ces phénomènes pluvieux. Les chercheurs ont exprimé une « confiance moyenne » à « élevée » dans la robustesse de leur approche, soulignant que d'autres facteurs naturels tels qu'El Niño n'ont pas semblé influencer ces événements.