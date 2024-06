Déferlante inondations en Isère : des hélicoptères évacuent des habitants coupés du monde 

Impressionnante crue en Isère, ou quand la nature se déchaîne, l'entraide et la solidarité se manifestent.

Une crue impressionnante frappe actuellement le département de l'Isère, provoquant l'évacuation d'habitants coupés du monde après le passage d'orages violents. Le torrent du Vénéon déchainé à la suite de pluies diluviennes, et des opérations de secours en cours illustrent l'ampleur de la situation. Un récit de cette situation exceptionnelle et les actions de solidarité qui se mettent en place.

Isère, la nature déchaînée, l'entraide au rendez-vous

Des inondations spectaculaires ont frappé la région de l'Isère à la suite de violentes pluies torrentielles survenues dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin. Cette montée des eaux a provoqué une crue exceptionnelle du torrent du Vénéon, laissant des dizaines de résidents isolés et coupés du monde. Les opérations d'évacuation par hélicoptère sont en cours, tandis que le département reste en vigilance orange pour crues jusqu'au moins samedi.

Les images impressionnantes, tournées par les équipes de Huffington post, témoignent de la force et de la rapidité avec lesquelles le torrent a atteint des niveaux alarmants en quelques heures. Une touriste présente à Saint-Christophe-en-Oisans, désormais inondée, décrit la situation : « On est montés sur une colline et on a vu la masse d'eau. La route était impraticable, l'eau passait même dans les chalets... Mais les bâtiments ont l'air d'avoir tenu ».

💬 "J'ai réussi à casser le toit à coups de massette" Crues en Isère: un CRS raconte le sauvetage d'un couple dans leur maison quasiment détruite pic.twitter.com/8ZmjZkXgM1 — BFMTV (@BFMTV) June 23, 2024

Face à cette calamité, les habitants ont dû se réfugier dans les étages des chalets, voire sur les toits. Heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer pour le moment, comme l'a confirmé le préfet de l'Isère, Louis Laugier, en début de soirée ce vendredi. Toutefois, il reste prudent et poursuit les recherches, inspectant les refuges et effectuant des reconnaissances en hélicoptère.

Sauvetage aérien, un ballet d'hélicoptères pour éloigner le danger des inondations

Dans une opération de secours délicate et urgente, 4 hélicoptères ont été déployés pour évacuer les habitants piégés par les inondations dévastatrices qui ont frappé le hameau de la Bérarde, niché à 1 700 mètres d'altitude. Le pont reliant le village à la vallée a été balayé par un torrent de boue dévastateur, mettant une centaine de personnes en danger.

Le hameau de la Bérarde (Isère) complètement dévasté par une crue éclair. Les images sont terribles. pic.twitter.com/VL9aM0LTlI — Hugo Clément (@hugoclement) June 23, 2024

Les hélicoptères ont réussi à transférer tous les résidents, ainsi que des randonneurs et des alpinistes, vers la station de ski voisine des Deux Alpes, où la solidarité s'est rapidement organisée. Un témoin de la scène a partagé, « Les groupes Facebook et WhatsApp des habitants de la station ont été submergés ce matin. Face à l'ampleur des dégâts, nous avons mobilisé des ressources, apportant des vêtements et des fournitures essentielles ».

Bien que la situation se soit améliorée, une soixantaine de personnes restent coincées par les inondations à Saint-Christophe-en-Oisans. Les autorités recommandent aux résidents de rester à l'écart des ponts et des cours d'eau et de ne pas s'aventurer sur les routes inondées. Avec une nouvelle alerte orange aux crues en vigueur, la vigilance reste de mise non seulement en Isère, mais également en Savoie jusqu'à samedi.