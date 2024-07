Indice du bonheur : la France fait pire que ses voisins

La Finlande maintient son titre de pays où la population est la plus heureuse pour la septième année consécutive, selon un rapport soutenu par l'ONU, rendu public ce mercredi 20 mars 2024.

Les pays nordiques ont réussi à s'accaparer les dix premières places du classement, avec le Danemark, l'Islande et la Suède juste derrière la Finlande. Ils sont suivis par Israël, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, la Suisse et l'Australie.

Les États-Unis et l'Allemagne ne font pas partie des 20 pays les plus heureux pour la première fois en plus de 10 ans, se classant respectivement 23ᵉ et 24ᵉ. Le Costa Rica et le Koweït occupent respectivement la douzième et la treizième place dans le classement des 20.

Les vingt premières nations du classement n'incluent aucun des pays les plus peuplés au monde. Selon le rapport, seuls les Pays-Bas et l'Australie figurent parmi les dix premiers pays, avec plus de 15 millions d'habitants, tandis que seuls le Canada et le Royaume-Uni sont parmi les vingt premiers pays, avec plus de 30 millions d'habitants.