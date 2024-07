Incendies : la France à haut risque cet été ?

L'Europe se prépare à affronter un été sous haute tension, entre flammes et chaleur torride, que ce soit en Grèce ou en France.

Même après un été record de chaleur en Grèce, la menace des incendies persiste dans le pays. Avec des températures élevées et des départs de feu récents, les autorités craignent une saison estivale sous haute tension. Alors que la France semble épargnée pour le moment, les risques restent néanmoins présents, rappelant la vulnérabilité des forêts face aux épisodes de chaleur extrême.

La Grèce en feu, une saison estivale sous haute tension

Après un mois de juin marqué par des températures exceptionnellement élevées, la Grèce fait face à une série d'importants incendies, annonçant une période estivale potentiellement difficile pour le pays. Contrairement à la France, où les conditions météorologiques sont plus clémentes, la Grèce a été confrontée à des températures excessives ces derniers mois. L'hiver 2023-2024 a été le plus doux jamais enregistré, et le mois de juin dernier a été le plus chaud depuis près de 15 ans, avec des pics locaux atteignant 44°C.

Cette vague de chaleur a entraîné une recrudescence des départs de feu ces derniers jours. Lundi dernier, pas moins de 52 incendies ont été recensés à travers le pays, provoquant des feux violents en périphérie d'Athènes et dans le sud du pays. Attisés par des vents forts, ces incendies ont consumé des centaines d'hectares de végétation et contraint de nombreux habitants à évacuer. Malheureusement, un homme a perdu la vie près de Stamata, victime d'une crise cardiaque alors qu'il tentait de fuir les flammes.

Bien que les autorités luttent pour maîtriser la situation, les feux persistent notamment sur l'île de Chios, dans le nord-est de la mer Égée. La menace demeure également présente sur l'île de Kos, où des centaines d'habitants ont été contraints à l'évacuation en début de semaine. Avec cette série d'incendies, la Grèce redoute une saison estivale à haut risque, dans un contexte de réchauffement climatique où la végétation abondante offre un combustible potentiellement dévastateur.

La Grèce en flammes sur plusieurs îles du pays

Alors que la plupart des incendies ont été maîtrisés en début de semaine grâce à l'intervention rapide des pompiers et de nombreux appareils, l'île de Chios dans le Nord-Est de la mer Egée reste en proie aux flammes. L'île de Kos a également été touchée, obligeant des centaines d'habitants à évacuer leurs maisons.

Chaque été, la Grèce est confrontée à des incendies, accentués par les températures élevées causées par le réchauffement climatique. Le premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé à la vigilance, soulignant que « le pays est actuellement en pleine saison des incendies ». Il a encouragé « les citoyens à contribuer à la prévention de ces feux dangereux ».

Feux de forêt, l'été 2024 sous haute tension, la France en alerte

Les récentes semaines ont été marquées par des températures élevées et des conditions sèches sur le territoire, favorisant la croissance de la végétation suite à un hiver doux et humide. Cette végétation constitue un carburant naturel important avec l'arrivée du temps sec et chaud de l'été.

Les autorités redoutent ainsi que l'été 2024 soit à haut risque en termes d'incendies, à l'instar de ce que la Grèce a pu vivre par le passé. On se souvient notamment de l'été 2023 qui a vu près de 160 000 hectares de forêts partir en fumée, entraînant la mort de 28 personnes et l'évacuation de milliers d'autres.

En France, la situation semble plus calme en ce début d'été, avec des mois précédents particulièrement humides et une chaleur estivale qui tarde à s'installer. Cependant, des incendies violents pourraient toujours se produire de manière plus localisée que lors des années précédentes.

L'incendie qui a touché les Maures dans le Var entre le 11 et le 12 juin dernier, brûlant plus de 600 hectares de forêts, a rappelé que malgré des conditions humides et fraîches sur la majeure partie du pays, des feux peuvent surgir soudainement durant la saison estivale, en particulier dans le sud de la France.