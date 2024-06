Pourquoi implanter massivement des panneaux solaires au Sahara n'est vraiment pas une bonne idée

L’idée de couvrir le Sahara de panneaux solaires serait-elle une solution au changement climatique ? Une récente étude a évalué les conséquences de la mise en œuvre de ce projet, et les résultats ne sont pas encourageants.

À l'échelle mondiale, les énergies renouvelables sans carbone remplacent progressivement les combustibles fossiles. L'énergie solaire peut jouer un rôle majeur dans l'augmentation de l'offre d'énergie renouvelable qui réduit les émissions de carbone en tant qu'élément essentiel des stratégies d'atténuation du changement climatique.

Selon une étude récente publiée par la revue Nature et citée par le site Meteored, la part de l'énergie solaire dans la consommation totale d'énergie dans le monde pourrait atteindre 76 % d'ici 2050 dans le cadre d'un scénario de transition énergétique réalisable, contre 1 % en 2015. Cela est possible grâce au rapport coût-efficacité et de l'excellente répartition des ressources dans le monde.

D’ailleurs, les panneaux solaires ont beaucoup progressé au cours des dernières décennies, notamment en termes de stockage thermique. En effet, chaque jour, l'énergie solaire qui atteint la Terre est 15 000 fois supérieure à la consommation énergétique de l'humanité. Les panneaux solaires actuels permettent de stocker l'énergie pendant 24 heures, pour pouvoir l'utiliser la nuit et lors des journées sans soleil.

Dans le but de se passer des énergies fossiles, les chercheurs envisagent la possibilité de transformer le plus grand désert du monde, le Sahara, en une gigantesque ferme solaire, capable de satisfaire jusqu'à quatre fois la demande énergétique actuelle de la planète. Des projets sont déjà planifiés en Tunisie et au Maroc, avec pour objectif de fournir de l'électricité à des millions de foyers en Europe.

Alors, qu'est-ce qui nous empêche de couvrir un vaste territoire ensoleillé et inhospitalier, comme le Sahara, avec un immense réseau de panneaux solaires pour alimenter toute la planète en énergie ? La réponse des scientifiques est simple : les effets secondaires. En effet, selon l’étude citée en haut, le déploiement massif de panneaux solaires pourrait altérer la circulation des vents sur la planète et modifier le climat, même dans des endroits très éloignés du désert.

Quels sont les impacts des panneaux solaires au Sahara sur le climat ?

Les auteurs de cette étude ont simulé l'installation de vastes fermes solaires en Afrique du Nord, couvrant respectivement 5 %, 20 %, et 50 % de la région, et en ont évalué les conséquences. Ils ont constaté que les panneaux solaires absorbent davantage de chaleur et réduisent l'énergie réfléchie vers l'espace (albédo). Cela entraîne, selon eux, un réchauffement supplémentaire de l'environnement, à la fois localement et globalement.

« Couvrir 20 % du Sahara avec des fermes solaires élève les températures locales dans le désert de 1,5 °C. Avec une couverture de 50 %, l'augmentation de température est de 2,5 °C. Au niveau mondial, la température moyenne s'élèverait de 0,16 °C pour une couverture de 20 % et de 0,39 °C pour une couverture de 50 % » souligne l’étude.

Avec l'augmentation des pluies de mousson, la végétation pousse et le désert réfléchit moins d'énergie solaire, car les plantes absorbent mieux la lumière que le sable et le sol. Par conséquent, plus la végétation s'étend, plus d'eau s'évapore, créant un environnement plus humide qui favorise encore plus la croissance des plantes.

D’autre part, installer des panneaux solaires dans le Sahara va causer une fréquence accrue de cyclones tropicaux, qui impacteraient les côtes de l'Amérique du Nord et de l'Asie de l'Est, selon les chercheurs. Ces panneaux engendreront une réduction de la nébulosité en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, au centre et à l'est des États-Unis, en Asie centrale et dans le nord-ouest de la Chine, notamment en été.