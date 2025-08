# « Ils étaient morts de peur » : quand Booba est passé à la Star Academy

Le 11 novembre 2006, un événement inédit bouleverse le paysage médiatique français. Booba, figure emblématique du rap hexagonal, franchit les portes du château de la Star Academy. Cette participation marque un tournant dans l’univers musical télévisuel, brisant les barrières entre le monde du rap et celui des télécrochets. Des années plus tard, l’artiste révélera les coulisses surprenantes de cette performance qui a propulsé le rap français vers une reconnaissance médiatique sans précédent.

Le jour où Booba a brisé les codes à la Star Academy

Une venue très attendue

Après plus d’un an de sollicitations insistantes, la production de la Star Academy saison 6 réussit enfin à convaincre le rappeur le plus influent de sa génération. Quelques mois après la sortie de son album « Ouest Side », Booba accepte l’invitation qui fait la une du Parisien : « La Star Ac s’ouvre au rap ». Une décision qui résonne comme un séisme dans le milieu culturel français. Le spécialiste Olivier Cachin déclare alors qu' »un grand tabou est brisé », soulignant l’importance de cette première incursion d’un rappeur de cette stature sur un plateau de télécrochet grand public.

Une performance mémorable

Sur scène, vêtu des habits de sa marque Ünkut, l’artiste interprète « Au bout des rêves » aux côtés de Cynthia, l’une des candidates. Le public, comme de nombreuses personnalités médiatiques, accueille favorablement cette performance qui se classera plus tard en cinquième position parmi les vingt invités les plus prestigieux ayant marqué l’émission. Ce moment télévisuel ouvre une porte immense pour toute une génération d’artistes urbains, jusque-là tenus à l’écart des grands médias populaires.

Presque merci de ne pas avoir violé ma fille » : les révélations de Booba sur les coulisses

La peur palpable de l’équipe

En 2022, dans une interview accordée au Parisien, Booba lève le voile sur les préjugés auxquels il a dû faire face. L’équipe de l’émission était littéralement « morte de peur » face à l’arrivée du rappeur et son entourage. « Tellement qu’à la fin ils nous tombent dans les bras. Pas juste un merci d’être venus. Presque ‘merci de ne pas avoir violé ma fille, de ne pas avoir pissé dans les loges’ ! », raconte-t-il avec son franc-parler caractéristique. Il évoque également une anecdote savoureuse : sa rencontre fortuite avec Jamiroquai qui lui adresse un clin d’œil complice en sortant du plateau.

Un tournant pour le rap français

Cette apparition télévisuelle représente bien plus qu’une simple performance musicale. En 2006, le rap était loin de jouir de la popularité actuelle. Considéré comme le rappeur le plus puissant et sulfureux de l’époque, Booba a ouvert la voie à toute une génération d’artistes urbains dans les médias grand public.

L’émergence de l’autotune dans le paysage musical français

Le développement des clashs à l’américaine

L’acceptation progressive du rap dans les émissions familiales

L’arrivée ultérieure de Soprano comme juré de The Voice

Cette participation, bien qu’incomprise par certains fans à l’époque, témoigne du rôle précurseur de Booba dans l’évolution de la musique urbaine en France, comme il le rappellera lui-même dans son titre « Garcimore » : « Tous ces pédés m’ont regardé à la Star Academy ».