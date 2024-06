L’huile d’olive à l’épreuve du changement climatique

Confrontés au changement climatique, qui perturbe les récoltes et provoque une flambée des prix, les professionnels de l'huile d'olive intensifient leurs efforts pour élaborer des solutions en collaboration avec la communauté scientifique.

En France, comme partout dans le monde, jamais l’huile d’olive n’a été aussi chère en supermarché. En seulement 4 ans, le prix d'un litre d'huile d'olive extra-vierge a quadruplé. L'année dernière, en particulier, a été marquée par une augmentation de 70 % du prix de gros. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter.

La raison de cette flambée des prix de l’huile d’olive est connue : l’offre en baisse de ce produit n’arrive pas à satisfaire la forte demande. Cette baisse de la production est liée essentiellement au changement climatique. C’est ce qu’affirment en effet des spécialistes en oléiculture, lors d’un congrès qui a pris fin vendredi 28 juin à Madrid en Espagne.

« Le changement climatique est déjà une réalité, il faut qu’on s’y adapte », a martelé mercredi 26 juin, Jaime Lillo, directeur exécutif du Conseil oléicole international (COI), à l’occasion du premier Congrès mondial de l’huile d’olive, qui a réuni 300 participants dans la capitale espagnole. Un premier congrès durant lequel les professionnels de l’huile d’olive se sont penchés avec les scientifiques pour développer des solutions à leur filière en pleine crise.

L’huile d’olive flambe à cause du réchauffement climatique

Depuis 2 ans, la filière oléicole est confrontée à une baisse de production d’une ampleur inédite, sur fond de vagues de chaleur et de sécheresse extrême dans les principaux pays producteurs, comme l’Espagne, la Grèce ou l’Italie. Selon le COI, la production mondiale de l’huile d’olive est passée de 3,42 millions de tonnes en 2021-2022 à 2,57 millions de tonnes en 2022-2023, soit une chute d’environ 25 %. Elle devrait encore reculer en 2023-2024 à 2,41 millions de tonnes.

Cette situation a entraîné en 2023 une flambée des prix de l’huile d’olive, avec des augmentations allant de 50 % à 70 % selon les variétés. En Espagne, qui produit la moitié de l'huile d'olive mondiale, les prix ont même triplé depuis le début de 2021, au grand désarroi des consommateurs. « Nous devons nous préparer à des scénarios de plus en plus complexes nous permettant de faire face à la crise climatique » a affirmé Pedro Barato, président de l’Organisation interprofessionnelle de l’huile d’olive espagnole.

En un an, la tonne d'huile d'olive vierge extra a presque doublé en France et se négocie désormais entre 8.000 et 10.000 euros, explique Antoine de Gasquet, président de Baillon-Intercor. Face à une hausse aussi brutale et forte, le courtier en huiles végétales est formel : « En trente ans de carrière, c'est du jamais-vu ! » affirme-t-il dans une déclaration à nos confrères Les Echos. Dans le détail, les prix de l’huile d’olive espagnole sont passés de 280 euros les 100 kg en décembre 2019 à 858 euros en décembre 2023, selon les relevés de la Commission européenne.

Quelles solutions pour sauver la filière oléicole ?

Les perspectives pour la filière oléicole dans le bassin méditerranéen ne sont guère rassurantes. Selon le Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), cette région – décrite comme un « point chaud » du changement climatique – se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne. Cette situation pourrait avoir des répercussions à long terme sur la production mondiale. « Nous sommes confrontés à un défi de taille », explique Georgios Koubouris, chercheur à l'Institut grec de l'olivier, qui souligne la nécessité de « modifier notre approche de la gestion des arbres et des sols ».

Parmi les solutions mises en avant lors de ce congrès à Madrid, figure la recherche génétique : depuis plusieurs années, des centaines de variétés d’oliviers sont testées afin d’identifier les espèces les plus adaptées au changement climatique. L’objectif est de trouver « des variétés qui ont besoin de moins d’heures de froid en hiver et qui résistent mieux au stress provoqué par le manque d’eau à certains moments-clés » de l’année, comme le printemps, résume Juan Antonio Polo, responsable des questions technologiques au COI.