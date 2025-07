Héléna et Pierre de Star Academy en couple ? Les rumeurs sur leur relation crèvent les yeux

Depuis leur aventure musicale à la Star Academy de Dammarie-les-Lys, Héléna Bailly et Pierre Garnier captent l’attention du public français et belge. Ces deux talents de la promotion 2023-2024 ont tissé une complicité évidente durant leur parcours télévisé. Leur alchimie sur scène et en dehors de l’émission alimente depuis des mois les spéculations sur une possible relation amoureuse. Malgré l’absence de confirmation officielle, les indices s’accumulent et les fans restent à l’affût du moindre signe. Analysons ensemble les éléments qui entretiennent cette rumeur tenace et le parcours professionnel des deux artistes depuis la fin de leur aventure à la Star Academy.

Les indices qui alimentent les rumeurs de couple entre Héléna et Pierre

Des apparitions publiques qui interpellent

Les médias et réseaux sociaux s’enflamment régulièrement lorsque des clichés des deux académiciens émergent. Des photos prises à Marrakech et lors d’un concert de Tate McRae ont particulièrement attisé les spéculations. Selon le magazine Voici, le duo aurait « baissé la garde » pendant la soirée de lancement de l’album d’Héléna mi-mars 2025, arrivant ensemble et repartant vers le même hôtel. La présence remarquée de la chanteuse belge au spectacle de Pierre à Tinchebray, où elle se tenait dans le public aux côtés de la famille du vainqueur, n’a fait que renforcer les soupçons.

L’entourage qui semble dans la confidence

Les proches d’Héléna, notamment son frère Arnaud et sa belle-sœur Yahima, paraissent informés de la situation entre les deux artistes de 23 ans. Leurs interactions sur les plateformes sociales sont scrutées par les fans qui y voient des indices supplémentaires d’une idylle discrète entre les deux talents de la saison 2023-2024.

« C’est dénigrant et irrespectueux » : Héléna face aux rumeurs persistantes

Une position claire mais ambiguë

Face à l’insistance médiatique, la chanteuse belge maintient une ligne de conduite : « Je n’ai rien à répondre aux rumeurs. Elles sont là depuis toujours. Je ne souhaite ni les éteindre, ni les allumer. » Cette déclaration, conjuguée à la confidence d’être « célibataire pour la première fois depuis longtemps », entretient le mystère autour de sa vie sentimentale.

La lassitude face à l’intrusion médiatique

L’artiste exprime ouvertement son agacement face à cette pression constante. Dans une interview au Parisien, elle dénonce le caractère sexiste des questions sur sa vie privée : « C’est dénigrant parce que je suis une femme et qu’on ne pose pas autant ces questions à un homme ». Après la diffusion des photos au concert de Tate McRae, elle s’est exclamée : « J’étais là : ‘Mais c’est fou !' »

Retrouvailles sur scène : les projets communs d’Héléna et Pierre

Des carrières solo florissantes

Héléna brille avec son premier album « Hélé » certifié disque d’or, porté par ses tubes « Summer Body » et « Mauvais garçon »

Pierre poursuit sa tournée triomphale à travers la France après sa victoire à la Star Academy

La Belge a conquis l’Olympia et prépare un show au Zénith de Paris pour l’automne

Des collaborations qui entretiennent la flamme

Les deux artistes se retrouvent régulièrement sur scène, notamment lors du NRJ Music Tour à l’hippodrome ParisLongchamp en mai dernier. Leur participation commune aux Enfoirés 2026 prévue à l’Accor Arena en janvier prochain est déjà très attendue par leurs fans. Ces projets partagés maintiennent vivace l’intérêt du public pour leur relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse.