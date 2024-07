Le HCC prône un changement radical dans l'adaptation au changement climatique

Pour un avenir durable et proactif, entre le progrès et les lacunes dans les politiques climatiques en France.

Le Haut conseil pour le climat tire la sonnette d'alarme dans son dernier rapport annuel, mettant en lumière les progrès et les défis de la France en matière de lutte contre le changement climatique. Alors que le pays a réalisé des avancées significatives dans la réduction des émissions de CO2, le Haut conseil appelle à un « changement d'échelle dans l'adaptation » pour faire face aux défis à venir. Une analyse détaillée des enjeux et des recommandations du rapport révèle la nécessité pressante d'une action concertée pour protéger l'environnement et les populations face à une réalité climatique de plus en plus préoccupante.

Adaptation climatique, un impératif urgent à ne pas remettre à plus tard

Alors que la France célèbre les progrès réalisés dans la réduction des émissions de CO2, le Haut conseil pour le climat lance un appel pressant à un « changement d'échelle dans l'adaptation » face aux défis du changement climatique. Dans un rapport annuel de plus de 230 pages, la présidente du HCC, la renommée climatologue franco-canadienne Corinne Le Quéré, souligne l'importance de protéger les enfants, les ménages et les entreprises à travers une action climatique efficace. Malgré des avancées notables, le rapport met en lumière un décalage persistant entre les efforts d'adaptation et les besoins urgents en matière de vulnérabilités.

Après une année classée au deuxième rang des plus chaudes en France, le pays a été confronté à une série de catastrophes liées au changement climatique, telles que la sécheresse, les incendies de forêt dévastateurs, les canicules, les tempêtes violentes et les inondations. Le gouvernement dirigé par Gabriel Attal avait entrepris la préparation du troisième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-3), basé sur la projection d'un réchauffement de 4°C d'ici la fin du siècle en France (par rapport aux 1,7°C actuels). Cependant, le processus de consultation a été retardé et est actuellement suspendu en attendant les résultats des élections législatives.

Le HCC accélérateur d'action pour une France en transition écologique

Parmi les 65 recommandations formulées, le HCC presse de « finaliser rapidement et adopter » des textes clés, tels que la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Pour Corinne Le Quéré, il est « urgent de donner à chaque acteur la visibilité nécessaire pour agir en cohérence dans la durée ».

Alors que le gouvernement met l'accent sur sa planification écologique, affirmant que le contenu des feuilles de route en matière d'énergie et de neutralité carbone est déjà prêt, l'attente se prolonge encore sur le plan d'adaptation qui est également prêt, selon ses dires.

La première mandature de cet organisme indépendant, chargé d'évaluer l'action publique sur le climat depuis 2018 sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, a pris fin le 24 juin et une nouvelle mandature a vu le jour avec le renouvellement de quelques membres. L'exécutif souligne l'importance du rôle joué par le HCC et souhaite le consolider.

Vers une transition écologique incohérente

Le HCC se félicite de l'accélération de la décarbonation de la France, avec une diminution des émissions brutes de gaz à effet de serre en 2023 se rapprochant pour la première fois des objectifs fixés pour 2030. La France vise une réduction de 50 % des émissions brutes d'ici 2030 par rapport à 1990, en ligne avec l'ambition européenne « Fit for 55 ».

#CLIMAT Le Haut Conseil pour le climat (HCC), un organisme indépendant composé d’experts, a rapporté jeudi dernier que le rythme de décarbonation de la France en 2023 rendait « accessible » l’objectif climatique fixé pour 2030. Il précise que les deux tiers de la baisse constatée… — Archange Shadows (@Archange_Shadow) June 26, 2024

Selon le rapport du Haut conseil pour le climat, les émissions brutes ont enregistré une baisse de 5,8 % l'année dernière, en partie due au redémarrage des réacteurs nucléaires. Environ 2 tiers de cette diminution sont attribuables aux politiques publiques, selon les experts. Malgré des progrès notables, des incohérences persistent entre les politiques, avec des lacunes notamment dans le secteur agricole.

Corinne Le Quéré souligne le « manque de cohérence entre les politiques agricoles, alimentaires, environnementales et climatiques ».

Le rapport déplore également le recul de l'action publique climatique dans le domaine agricole. Par ailleurs, les experts soulignent l'absence d'une stratégie globale pour la régénération des écosystèmes forestiers, mettant en péril leur capacité à absorber le CO2. Enfin, le Haut conseil appelle également à définir clairement un cap pour la décennie 2030 - 2040 afin de garantir une transition vers la neutralité carbone d'ici 2050.