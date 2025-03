Haron Tanzit, journaliste talentueux de France Télévisions, a récemment fait les gros titres en devenant président de l’AS Beauvais Oise en 2022. Ce natif de Beauvais aux racines haïtiennes trace un parcours professionnel remarquable, mêlant passion pour le journalisme et engagement communautaire. Plongeons dans l’histoire fascinante de cet homme aux multiples facettes, étudiant ses origines, sa carrière et son implication dans le monde du football.

Les racines haïtiennes d’Haron Tanzit : un héritage culturel riche

L’histoire d’Haron Tanzit débute dans les années 1980, lorsque ses parents quittent Haïti pour s’installer en France. Élevé à Beauvais, le jeune Haron baigne dans un mélange unique de cultures française et haïtienne. À la maison, le créole résonne comme une douce mélodie, tandis que les traditions haïtiennes rythment le quotidien familial. Cette double appartenance culturelle forge l’identité du futur journaliste, lui offrant une perspective unique sur le monde qui l’entoure.

Malgré la distance, Haron Tanzit maintient des liens étroits avec sa famille restée en Haïti. Ces racines profondes influencent considérablement son parcours personnel et professionnel, nourrissant sa créativité et son engagement social. Tel un pont entre deux mondes, il puise dans cette richesse culturelle pour enrichir son travail et ses projets, à l’instar d’autres personnalités médiatiques comme Jacques Attali, dont l’épouse et la vie personnelle ont également façonné le parcours.

Un journaliste engagé : de France Télévisions aux projets culturels

La carrière d’Haron Tanzit chez France Télévisions témoigne de son talent et de sa détermination. Son approche journalistique, teintée par ses origines, offre un regard unique sur l’actualité. Loin de se cantonner à un rôle de simple observateur, il s’engage activement dans des projets communautaires, mêlant habilement influences haïtiennes et françaises.

Au-delà du journalisme, Tanzit examine d’autres formes d’expression artistique. Ses talents en musique et en écriture lui permettent de tisser des ponts entre différentes cultures, enrichissant le paysage culturel français. Son engagement dans l’entrepreneuriat social illustre sa volonté de contribuer positivement à la société, inspirant une nouvelle génération à embrasser leurs origines tout en s’intégrant pleinement dans leur pays d’adoption.

Les multiples facettes d’un homme de médias

Domaine Contribution Journalisme Reporter pour France Télévisions Culture Projets mêlant influences haïtiennes et françaises Art Musique et écriture Social Entrepreneuriat et engagement communautaire

Du terrain médiatique au terrain de football : une présidence controversée

En 2022, Haron Tanzit ajoute une nouvelle corde à son arc en devenant président de l’AS Beauvais Oise. Cette élection, bien que marquant un tournant dans sa carrière, ne se fait pas sans remous. L’ancien président du club, contestant le processus électoral, menace de porter l’affaire devant la justice, évoquant des irrégularités présumées lors de l’assemblée générale.

Face à ces accusations, Tanzit reste déterminé à mener à bien sa mission à la tête du club. Son attachement à Beauvais et sa passion pour le football guident ses ambitions pour l’AS Beauvais Oise. Il envisage de relever les défis qui se présentent, s’appuyant sur son expérience en gestion de projet et sa capacité à fédérer les énergies.

Les défis d’une présidence contestée

Restaurer la confiance au sein du club

Développer les performances sportives de l’équipe

Renforcer les liens avec la communauté locale

Gérer les aspects juridiques liés à la contestation de son élection

L’histoire d’Haron Tanzit illustre le parcours d’un homme aux multiples talents, navigant entre journalisme, engagement culturel et passion pour le sport. Son épouse, bien que discrète dans les médias, joue sans doute un rôle crucial dans ce parcours riche et varié. L’avenir dira comment ce journaliste devenu président de club saura concilier ses différentes casquettes, tout en restant fidèle à ses racines et à ses valeurs.