Guillaume Canet et son fils Marcel : le duo père-fils dans ses débuts au cinéma

Guillaume Canet s’impose comme une figure emblématique du cinéma français depuis plus de deux décennies. Acteur accompli et réalisateur reconnu, il partage aujourd’hui sa passion avec Marcel Canet, son fils de 13 ans qu’il a eu avec Marion Cotillard. Le jeune garçon fait désormais ses premiers pas d’acteur aux côtés de son père dans plusieurs productions récentes. Cette transmission familiale illustre parfaitement la continuité générationnelle qui caractérise le septième art français. L’émergence de Marcel dans l’univers cinématographique soulève des questions fascinantes sur l’apprentissage du métier d’acteur, l’encadrement parental et les défis spécifiques aux enfants de célébrités.

Les premiers rôles de Marcel Canet au cinéma

Dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu

Marcel Canet effectue ses véritables débuts en 2023 dans Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Il y incarne Astérix jeune lors d’un flashback retraçant comment Obélix tomba dans la potion magique durant son enfance. Cette apparition, bien que brève, revêt une dimension symbolique particulière puisque Guillaume interprète le personnage d’Astérix adulte dans le même film. Le tournage constitue une première expérience marquante pour le jeune acteur, qui découvre les contraintes et la magie du plateau de tournage. Cette collaboration intergénérationnelle prend une ampleur supplémentaire avec la présence de Philippe Canet, grand-père de Marcel, qui incarne Agecanonix dans cette production.

Son apparition dans Ad Vitam sur Netflix

En 2025, Marcel apparaît dans le thriller Ad Vitam diffusé sur Netflix, co-écrit et interprété par son père. Il y joue Antoine dans un petit rôle stratégiquement placé au milieu du film. Cette seconde expérience s’avère cruciale car le long-métrage rencontre un succès phénoménal sur la plateforme, devenant le plus visionné mondialement. L’ampleur de cette audience expose Marcel à une visibilité internationale, marquant une étape décisive dans son apprentissage du cinéma. Ces apparitions progressives permettent au jeune garçon de s’acclimater graduellement aux exigences du métier sous la supervision bienveillante de Guillaume.

L’approche éducative de Guillaume Canet face aux ambitions de son fils

Le respect du choix de l’enfant

Guillaume Canet insiste sur le fait que l’initiative provient entièrement de Marcel : « À partir du moment où il en a envie, on est bien obligé de mettre le pied à l’étrier ». Cette philosophie respectueuse du désir de l’enfant caractérise l’approche paternelle. Le réalisateur préférait superviser cette première incursion plutôt que de laisser son fils découvrir cet univers avec d’autres professionnels. Cette démarche protectrice permet d’encadrer l’apprentissage tout en respectant l’autonomie naissante du jeune acteur. Les parents artistes font souvent face à ces dilemmes concernant la transmission de leur passion.

Un encadrement bienveillant mais réaliste

Les parents surveillent attentivement cette passion naissante, estimant Marcel « un peu jeune pour démarrer » à 13 ans. Guillaume considère le métier d’acteur comme « très difficile », nécessitant de « se remettre souvent en question ». Il évoque les moments où « on se prend des seaux de merde » qui peuvent être « dur à encaisser ». L’acteur privilégie une éducation fondée sur l’humilité : « Il est à bonne école. Il a des parents qui ont la tête sur les épaules, on vit comme des gens normaux ».

Les défis du statut d’enfant de célébrités dans le cinéma

Le phénomène des « nepo babies »

Le terme nepo babies désigne les enfants de célébrités qui se lancent dans le cinéma, souvent critiqués sur les réseaux sociaux. Guillaume perçoit ce statut comme un potentiel inconvénient : « Je pense que ça peut être plutôt un inconvénient puisqu’il peut y avoir une attente très forte de la part des gens ». Cette lucidité révèle sa conscience des enjeux spécifiques auxquels Marcel devra faire face.

L’évolution de l’intérêt de Marcel pour le métier

Marcel refusait initialement de voir ses parents dans leurs films, peinant à les percevoir autrement que dans leur rôle parental. Cette réticence évolue progressivement avec le développement de son intérêt pour la carrière cinématographique. Guillaume décrit l’expérience de tournage comme « formidable » mais « stressante », avouant avoir été « le plus impressionné » des deux. Sa vision d’avenir reste ouverte concernant les choix de Marcel :