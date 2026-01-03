Grégoire Bonnet : comment Scènes de ménages a brisé son couple et sa vie privée

Grégoire Bonnet incarne depuis 2015 Philippe le pharmacien dans Scènes de ménages sur M6, rôle qui l’a propulsé au rang de star de la comédie. Pourtant, cette réussite professionnelle éclatante cache une réalité plus sombre. Son emploi du temps surchargé a précipité sa séparation avec Aurélie, la mère de sa fille Églantine. Le comédien assume aujourd’hui avoir privilégié sa carrière au détriment de sa vie familiale, un choix qui lui a coûté cher sur le plan personnel. Comment ce talentueux acteur a-t-il reconstruit son équilibre après cette rupture ? Examinons les coulisses de sa vie privée.

Un emploi du temps infernal qui a provoqué la rupture avec Aurélie

Le cumul de projets professionnels en 2015

En 2015, Grégoire Bonnet jonglait avec une charge de travail colossale. Le comédien cumulait deux rôles récurrents dans des séries télévisées simultanément. D’un côté, il incarnait le docteur Proust dans Nina sur France 2. De l’autre, il endossait le costume de Philippe dans Scènes de ménages. Mais ce n’était pas tout. Chaque soir, l’acteur montait également sur les planches pour des représentations théâtrales. Cette accumulation de projets professionnels ne laissait presque plus aucun temps à consacrer à Aurélie et leur fille Églantine. Son agenda saturé transformait sa vie personnelle en véritable course contre la montre.

Le choix de la carrière au détriment de la famille

Face à cette situation intenable, Grégoire Bonnet a fait un choix : privilégier sa passion pour le métier d’acteur. Cette décision consciente a directement conduit à la fin de son couple avec Aurélie. Le comédien reconnaît aujourd’hui avoir une grosse part de responsabilité dans cette rupture. Interrogé sur le prix payé, il répond avec une pointe d’humour qu’il a certes perdu mais aussi gagné pas mal. Comme d’autres acteurs confrontés à des bouleversements personnels, il affirme qu’il faut parfois passer à la caisse. Malgré les conséquences, l’acteur assume pleinement ses choix professionnels et ne regrette pas d’avoir poursuivi son ascension dans le monde de la télévision et du théâtre.

Une séparation apaisée et une relation cordiale maintenue

Contrairement à certains divorces tumultueux, la séparation de Grégoire Bonnet et Aurélie s’est déroulée dans le calme. Aucun conflit majeur, aucun verre brisé. Les deux anciens partenaires ont su préserver une relation cordiale exemplaire. Aujourd’hui, ils se voient régulièrement et partagent même des vacances ensemble avec Églantine. Cette configuration familiale atypique fonctionne parfaitement. L’objectif du comédien reste clair : conserver intacte la relation avec son ex-compagne. Se voir fréquemment et dîner ensemble constituent leur condition sine qua non pour maintenir cette harmonie familiale bénéfique à tous, notamment à leur fille.

Sa nouvelle vie amoureuse en solitaire assumé

Une nouvelle relation sans cohabitation

Après sa rupture, Grégoire Bonnet a trouvé la bonne personne et vit actuellement une relation amoureuse épanouie. Particularité notable : il ne cohabite pas avec sa compagne. Les deux partenaires ont décidé de vivre séparément et apprécient cette configuration. Sa compagne a deux enfants, mais le comédien refuse de s’engager dans une vie commune traditionnelle. Il explique adorer les enfants des autres, mais qu’une implication complète nécessiterait un engagement et un déménagement. Le comédien de 58 ans reconnaît être devenu très flemmard avec les années. Cette organisation répond parfaitement aux besoins des deux partenaires.

L’apprentissage et l’appréciation de la solitude

Dans son appartement parisien, Grégoire Bonnet vit seul et savoure cette indépendance. L’acteur affirme mener une existence d’ermite et ne pas sortir beaucoup. Les débuts ont été difficiles : vivre seul représentait un véritable défi émotionnel. Mais aujourd’hui, le comédien apprécie pleinement cette situation. Il considère que c’est un luxe d’être chez soi tranquillement. Plusieurs aspects positifs caractérisent ce mode de vie :

La liberté totale d’organiser son temps comme il l’entend

L’absence de compromis quotidiens inhérents à la vie de couple

La possibilité de recevoir sa fille Églantine dans un cadre apaisant

Selon lui, une fois l’habitude prise, les hommes ont beaucoup de mal à revenir en arrière. À 58 ans, Grégoire Bonnet apprécie particulièrement cette indépendance et cette liberté qu’offre son célibat partiel.