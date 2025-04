Gessime Yassine salaire : profil, stats et âge du jeune joueur de Dunkerque

À seulement 22 ans, Gessime Yassine s’impose comme l’un des jeunes joueurs talentueux évoluant à Dunkerque. Ce milieu offensif prometteur attire l’attention des observateurs du football français par ses performances et son potentiel. Son salaire, tout comme son profil technique et ses statistiques, suscite un intérêt croissant parmi les passionnés du ballon rond. Analysons le parcours de ce joueur, son développement dans le club nordiste et ses performances actuelles qui pourraient bien façonner l’avenir de sa carrière.

Parcours professionnel et valeur marchande de Gessime Yassine

Le jeune talent a forgé ses qualités techniques dans les centres de formation réputés du football français. Avant de rejoindre l’équipe de Dunkerque, Yassine a perfectionné son jeu de dribble et sa lecture du terrain dans les catégories jeunes, où son potentiel a rapidement été identifié par plusieurs techniciens. Son évolution rapide lui a permis de signer son premier contrat professionnel, marquant ainsi le véritable début de sa carrière.

Période Club Statut 2018-2020 Centre de formation Joueur espoir 2020-2022 Club formateur Professionnel débutant 2022-présent Dunkerque Joueur pro confirmé

La valeur marchande de Gessime Yassine sur le marché des transferts a connu une progression constante. Actuellement estimée à près de 1,2 million d’euros, elle reflète son développement technique et tactique au sein du club dunkerquois. Son contrat actuel lui assure un salaire mensuel compétitif pour un joueur de son âge et de son expérience, se situant dans la moyenne haute des jeunes talents de Ligue 2.

Rémunération mensuelle estimée entre 12 000 et 15 000 euros

Primes de performance liées aux victoires et aux buts

Contrat incluant des bonus progressifs selon son temps de jeu

Comparativement aux joueurs de sa génération, Yassine bénéficie d’une situation financière avantageuse qui témoigne de la confiance que lui accorde son club. Son entraîneur mise sur son potentiel technique et sa vision du jeu pour justifier cet investissement.

Performances et statistiques de la saison en cours

Cette saison, le milieu créatif qui impressionne les observateurs comme de nombreux talents émergents, affiche des statistiques encourageantes. Son impact dans l’équipe dunkerquoise se mesure tant par ses contributions offensives que par sa présence déterminante dans l’entrejeu.

Statistiques Total saison Moyenne par match Matchs joués 24 – Buts 7 0,29 Passes décisives 5 0,21

Le jeune joueur se démarque grâce à son courage dans les duels et sa capacité technique à conserver le ballon sous pression. Sa discipline reste exemplaire avec seulement trois cartons jaunes reçus cette saison, preuve de sa maturité malgré son jeune âge.

12 occasions de but créées 85% de passes réussies en zone offensive 68% de duels gagnés au milieu de terrain

Saisons 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Buts 3 5 7 Passes décisives 2 4 5

Ces performances attirent l’attention de clubs plus huppés, générant des sollicitations pour ce talent en pleine ascension. Si cette progression se maintient, Gessime Yassine pourrait bien voir sa valeur marchande et son salaire augmenter significativement dans les prochains mois.