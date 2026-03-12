Gérer et payer votre facture Capio en ligne

Après un passage dans une structure médicale du groupe Ramsay Santé, vous recevez un courrier d’appel à règlement pour vos frais d’hospitalisation. La plateforme facture.capio.fr simplifie considérablement la gestion de ces démarches administratives. Ce service en ligne sécurisé permet de consulter, télécharger et régler vos documents liés à votre séjour. Accessible depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, cet espace personnel fonctionne 24h/24 et 7j/7. Il offre une transparence totale sur l’ensemble des prestations facturées lors de votre hospitalisation. Les patients peuvent ainsi effectuer le suivi de leurs paiements et consulter l’historique complet de leurs transactions. Cette solution digitale facilite également les démarches de remboursement auprès de votre mutuelle, en fournissant rapidement les justificatifs nécessaires. Pour en savoir plus sur la gestion administrative dans d’autres contextes, découvrez comment obtenir une facture sur Booking en quelques clics.

Comment accéder à votre espace de facturation Capio

La connexion sur facture.capio.fr nécessite trois informations précises issues de votre dossier médical administratif. Le numéro de dossier constitue la première donnée indispensable. Cette série de 8 chiffres commence systématiquement par l’année de votre séjour. Un dossier créé en 2024 débutera par 24, suivi de six autres chiffres. Vous retrouverez ce numéro sur plusieurs documents :

Le bordereau de signature remis lors de votre sortie de la clinique

Le courrier d’appel à règlement envoyé à votre domicile

La facturette délivrée par le bureau des admissions

Les éventuelles relances pour impayé

La date de sortie représente le deuxième élément requis. Elle apparaît sur l’ensemble des documents officiels transmis par l’établissement. Le montant constitue la troisième information cruciale. Sa saisie exige une rigueur particulière : il doit correspondre exactement au solde général mentionné sur votre courrier. Le format impose obligatoirement une virgule suivie de deux chiffres décimaux. Un montant de 109 euros s’écrira 109,00, tandis qu’une somme de 16 euros et 84 centimes prendra la forme 16,84. Le symbole euro reste inutile lors de la saisie.

Lors des formalités d’admission, pensez à communiquer votre adresse email et votre numéro de téléphone portable. Ces coordonnées permettent une notification automatique dès que votre facture devient consultable sur la plateforme. Cette alerte évite les oublis et accélère vos démarches. Conservez précieusement votre courrier d’appel à règlement, véritable sésame pour accéder à votre espace personnel.

Récupérer et télécharger vos factures acquittées

Une fois connecté à votre espace de facturation, l’obtention de votre facture acquittée s’effectue en quelques manipulations. Cliquez sur l’option dédiée à la récupération de facture acquittée visible dans votre tableau de bord. Sélectionnez ensuite le document concerné parmi ceux disponibles dans votre historique. Le système génère automatiquement un fichier PDF téléchargeable. Ce document officiel devient accessible dans un délai de 3 jours ouvrés suivant la réception du paiement par l’établissement.

La plateforme fonctionne même si vous avez réglé vos frais médicaux par d’autres moyens. Que le règlement ait été effectué en espèces au bureau des admissions, par chèque postal ou par carte bancaire sur place, vous pouvez récupérer votre facture acquittée via le site. Cette souplesse représente un avantage considérable pour les patients. Le document téléchargé constitue le justificatif officiel requis pour vos démarches de remboursement.

Connectez-vous sur facture.capio.fr avec vos identifiants Accédez à la rubrique de récupération des factures acquittées Sélectionnez la facture correspondant à votre séjour Téléchargez le document au format PDF Transmettez-le directement à votre mutuelle ou comptable

Votre organisme d’assurance examine ce document pour déterminer le montant du remboursement selon votre contrat. L’envoi peut s’effectuer par email ou via l’espace personnel de votre mutuelle. Le format PDF garantit la lisibilité et l’authenticité du document. La plateforme conserve toutes vos factures dans votre historique personnel. Cette fonctionnalité permet une consultation permanente, même plusieurs mois après votre sortie de la clinique.

Le système offre également un suivi détaillé de vos transactions. Chaque paiement apparaît dans votre historique avec la date, le montant et le statut. Cette transparence facilite la gestion de vos dépenses de santé et simplifie vos échanges avec votre organisme de remboursement.