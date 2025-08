Georges-Alain de la Star Academy : que devient l’ancien candidat du télé-crochet ?

Georges-Alain Jones reste l’un des candidats les plus emblématiques de la Star Academy saison 2. Rebelle assumé de la promotion 2002, ce participant au caractère bien trempé a marqué l’histoire du télé-crochet de TF1 par son attitude nonchalante et ses prestations souvent approximatives. Arrivé jusqu’en demi-finale face à Houcine Camara, ce bad boy de 26 ans a surtout laissé son empreinte grâce à une performance légendaire sur « Asereje » de Las Ketchup. Que devient aujourd’hui cet ancien cuisinier qui faisait craquer les téléspectateurs et même certaines stars internationales lors des prime-time ?

La prestation mémorable de Georges-Alain sur « Asereje » : les pires performances de la Star Academy

Le 23 novembre 2002, Georges-Alain Jones livre une interprétation désastreuse mais culte sur le plateau du prime en direct. Face aux téléspectateurs médusés, il massacre joyeusement « Asereje » du groupe espagnol Las Ketchup. Sa performance rassemble tous les ingrédients d’un désastre artistique : méconnaissance totale des paroles qu’il remplace par un « yaourt » approximatif, chorégraphie improvisée sans rapport avec la choré originale, et fous rires incontrôlables pendant toute la durée du titre.

Malgré cette catastrophe scénique qui aurait pu lui coûter sa place, le public le sauve de l’élimination. Sa nonchalance assumée et son côté rebelle séduisent les téléspectateurs qui apprécient ce candidat peu conventionnel au sein du château de Dammarie-lès-Lys. Cette séquence figure désormais dans toutes les compilations des moments les plus mémorables du programme musical, aux côtés d’autres prestations ratées de l’émission.

Que devient Georges-Alain Jones depuis la Star Academy ?

Après sa participation au télé-crochet, Georges tente une carrière musicale avec son album « New Jersey » sorti en 2005. Le disque ne rencontre pas le succès espéré, poussant l’artiste vers une reconversion professionnelle surprenante. Il devient journaliste sportif et commentateur de football turc sur Canal International, puis couvre des compétitions de ski cross et snowboard pour la chaîne L’Équipe.

Entre deux commentaires sportifs, Georges-Alain multiplie les métiers : backliner installant les instruments sur scène, livreur de matériel musical, et même chauffeur. Sa carrière médiatique connaît un rebond inattendu en 2023 grâce à sa participation remarquée à l’émission « LOL : qui rit, sort ! » sur Amazon Prime Video, où il est invité par Laura Felpin.

En 2024, l’ancien élève du programme musical renoue avec sa passion première. Il remonte sur scène et prépare un nouvel album intitulé « Parallel World ». Ses fans peuvent désormais suivre ses reprises de titres célèbres comme « Ain’t No Sunshine » de Bill Withers, qu’il partage régulièrement sur Instagram.

Georges-Alain Jones : sa relation conflictuelle avec la Star Academy

Les rapports entre l’ancien candidat et le télé-crochet se sont considérablement détériorés au fil des années. En 2023, lors d’une interview pour Konbini, il déclare sans détour :

Ne plus vouloir entendre parler de la Star Academy qui l’a « saoulé »

Avoir souffert d’une surexposition médiatique avec « 38 couvertures de magazines »

Avoir refusé plusieurs émissions de télé-réalité pour préserver sa vie privée

Plus controversé encore, Georges-Alain affirme en 2020 dans Le Parisien que le programme était « truqué », prétendant qu’il était prévu qu’Emma Daumas et lui atteignent la finale. Ces déclarations explosives lui valent apparemment d’être écarté de l’émission spéciale des 20 ans en 2021, certaines sources évoquant un « boycott » de la production.

Aujourd’hui père d’une fille adulte, Georges-Alain Jones a privilégié une vie loin des projecteurs pour l’élever « tranquillement ». S’il se remet à la musique, il confie toujours « détester sa voix » et vouloir progresser dans son art, loin des caméras du château qui l’ont fait connaître.