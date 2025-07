Georges Abdallah : quand la justice française retarde la libération d’un prisonnier politique

Georges Ibrahim Abdallah incarne l’une des affaires judiciaires les plus controversées de France. Détenu depuis 1984, cet ancien militant libanais propalestinien est devenu le symbole d’une bataille juridique et politique qui dépasse largement sa personne. Son parcours, marqué par un engagement radical dans les années 1980 et une détention exceptionnellement longue, soulève des questions fondamentales sur les frontières entre justice, politique internationale et droits humains.

Le parcours militant d’un révolutionnaire libanais

Né en 1951 dans une famille chrétienne maronite du nord du Liban, Georges Abdallah s’est forgé une conscience politique précoce. Dès l’âge de 15 ans, il s’engage dans des mouvements prônant l’unité régionale, posant les jalons d’un militantisme qui définira son existence. L’invasion israélienne du Liban en 1978 marque un tournant décisif dans sa trajectoire. Blessé lors de ce conflit, il radicalise ses positions et adopte une idéologie mêlant communisme et anti-impérialisme.

Au début des années 1980, Abdallah fonde avec ses proches les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises (FARL). Ce groupuscule marxiste, fervent défenseur de la cause palestinienne, revendique plusieurs attentats en France, notamment contre des diplomates américains et israéliens. Ces actions violentes, menées dans le contexte tendu de la guerre froide, placent rapidement Abdallah dans le viseur des services de renseignement occidentaux.

Son arrestation survient de façon inattendue en octobre 1984 à Lyon, lorsqu’il se présente spontanément dans un commissariat pour demander une protection contre des menaces qu’il attribue au Mossad. Les autorités découvrent alors son identité réelle et, dans la foulée, un arsenal dans l’un de ses appartements parisiens. Cette découverte scelle son sort judiciaire.

Une affaire judiciaire aux multiples rebondissements

Le parcours judiciaire d’Abdallah commence en 1986 avec une première condamnation à quatre ans d’emprisonnement pour détention d’armes et association de malfaiteurs. Mais l’année suivante, son cas prend une autre dimension lorsqu’il est jugé pour complicité dans l’assassinat de deux diplomates. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1987, il reçoit une peine bien plus lourde que celle requise par le procureur, alimentant les accusations d’influence politique sur le verdict.

Depuis 1999, Abdallah est théoriquement éligible à une libération conditionnelle, mais ses demandes se heurtent systématiquement à des refus ou à des obstacles administratifs. En 2013, un juge d’application des peines lui accorde une libération conditionnelle assortie d’une expulsion vers le Liban, mais cette décision est bloquée par le parquet et jamais appliquée.

Les étapes clés de son parcours judiciaire illustrent ce que ses soutiens considèrent comme un acharnement :

1984 : Arrestation à Lyon dans des circonstances inhabituelles

1987 : Condamnation à perpétuité pour complicité d’assassinat

1999-2024 : Multiples demandes de libération rejetées malgré son éligibilité

2013 : Libération conditionnelle accordée puis bloquée par intervention politique

Entre symbole politique et figure controversée

Le cas d’Abdallah divise profondément l’opinion. Pour ses partisans, il représente un prisonnier politique victime d’une justice d’exception influencée par des pressions diplomatiques américaines et israéliennes. Des manifestations régulières devant sa prison et le soutien de figures intellectuelles témoignent de cette perception. En 2022, une écrivaine française de renom qualifiait sa détention de « honte pour la justice d’État ».

Pour ses détracteurs, Abdallah reste un homme impliqué dans des actes terroristes ayant causé des morts. Son attitude pendant son procès, décrite comme provocatrice par certains avocats des parties civiles, et son absence de regrets exprimés alimentent cette vision.

Perception Arguments Prisonnier politique Durée exceptionnelle de détention, blocages politiques à sa libération Terroriste Implication dans des attentats mortels, absence de repentir

En 2025, la décision de la cour d’appel de Paris ordonnant enfin sa libération relance le débat sur son cas. Désormais septuagénaire après quatre décennies d’incarcération, Georges Abdallah demeure une figure clivante dont l’héritage continuera d’interroger les notions de justice, de résistance et de violence politique dans un monde où ces frontières restent souvent floues.