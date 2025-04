Général Michel Yakovleff de l’OTAN et son épouse : analyse de la guerre en Ukraine face à Poutine

Le général Michel Yakovleff, ancien haut responsable de l’OTAN, s’est imposé comme une voix incontournable dans l’analyse du conflit russo-ukrainien. Né en 1958 en France, ce militaire au parcours exceptionnel a gravi tous les échelons, du simple appelé du contingent jusqu’aux fonctions stratégiques au sein de l’Alliance atlantique. Sa carrière impressionnante dans la Légion étrangère et sa participation aux opérations « Bouclier du désert » et « Tempête du désert » lui confèrent une expertise rare sur les questions de stratégie militaire. Devenu commentateur médiatique après avoir occupé le poste de vice-chef d’état-major du SHAPE, Yakovleff livre des analyses percutantes sur la menace que représente Vladimir Poutine pour la sécurité européenne. Sa compréhension approfondie des enjeux géopolitiques et sa philosophie de commandement unique façonnent sa lecture du conflit ukrainien.

La menace existentielle de Poutine pour l’Europe selon Yakovleff

Un avertissement sur le réveil militaire européen

Dans ses interventions médiatiques, le général Yakovleff ne mâche pas ses mots concernant la posture défensive européenne. Sa formule choc, « pendant 30 ans, on a été en vacances. Maintenant, les vacances sont finies« , résume sa vision d’une Europe qui s’est désarmée pendant que la Russie de Poutine préparait sa stratégie expansionniste. L’ancien officier de l’OTAN qualifie sans détour le régime du Kremlin de « menace existentielle » pour le continent européen. Cette position tranchée contraste avec la prudence diplomatique habituelle et alerte sur l’urgence d’un réarmement européen face aux ambitions russes.

L’évolution de son analyse du conflit ukrainien

Bien que surpris par l’invasion de février 2022, Yakovleff avait déjà perçu les signes avant-coureurs dès 2014, lors de l’entrée des blindés russes dans le Donbass, qu’il avait qualifiée de début potentiel d’une « Troisième guerre mondiale ». Sa conviction que « Poutine a perdu la guerre parce qu’il a perdu son armée » s’appuie sur une évaluation précise des capacités militaires russes. Pour l’expert en stratégie, l’épuisement des troupes russes après des mois d’offensive signale une défaite inévitable, même si le président russe « ne le sait pas encore ». Sa prédiction que « le régime Poutine est condamné » s’inscrit dans une lecture à long terme des conséquences du conflit.

Leadership militaire et philosophie de commandement

Une approche unique du commandement

La philosophie de Yakovleff distingue clairement le management du commandement militaire : « Dans le commandement, nous avons une autorité sur des hommes que nous pouvons envoyer à la mort« . Cette conception singulière éclaire sa lecture des dynamiques de leadership dans le conflit ukrainien. Pour l’ancien officier, la confiance entre un chef et ses subordonnés constitue le fondement de l’efficacité militaire, comme l’illustre sa maxime : « Les gars iront au combat sans trop discuter parce que le lieutenant y va aussi. » Cette approche lui permet d’analyser avec acuité les succès ukrainiens malgré l’infériorité numérique.

L’effet levier du chef appliqué à la guerre en Ukraine

Le concept d' »effet levier du chef » développé par Yakovleff trouve une application directe dans sa lecture comparative des commandements ukrainien et russe. Selon sa théorie, l’attitude et les humeurs d’un commandant exercent une influence démultipliée sur les troupes. Sa doctrine du « primat absolu de l’humain » explique pourquoi il considère que les facteurs humains l’emportent sur les aspects matériels dans l’issue du conflit.