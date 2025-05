Gaël Monfils déclare forfait à Rome : sa participation à Roland-Garros compromise ?

Gaël Monfils traverse une période délicate à l’approche de Roland-Garros. Le joueur français vient d’annoncer son retrait du Masters 1000 de Rome, événement majeur de la saison sur terre battue. Cette nouvelle soulève des inquiétudes légitimes concernant sa participation au Grand Chelem parisien qui débutera le 25 mai 2025.

Les récentes difficultés physiques de Monfils sur terre battue

À 38 ans, Gaël Monfils enchaîne les forfaits qui compromettent sa préparation pour Roland-Garros. Après un début d’année prometteur avec un titre à Auckland et un huitième de finale à l’Open d’Australie, le Français peine à trouver son rythme sur l’ocre européenne.

Sa saison sur terre battue s’avère particulièrement compliquée. Dès son entrée dans cette partie du calendrier, les problèmes se sont accumulés :

Forfait à l’ATP 500 de Munich en raison d’une blessure au pied

Abandon à Madrid avant son match contre Andrey Rublev suite à un virus

Forfait à Rome sans explication officielle

Élimination précoce à Monte-Carlo au deuxième tour

Ces contretemps répétés privent le 42e joueur mondial d’une préparation optimale avant le rendez-vous parisien. La terre battue, surface exigeante physiquement, semble particulièrement éprouvante pour le corps du vétéran français cette saison.

L’accumulation de ces retraits forcés est d’autant plus préoccupante que Rome représentait une opportunité idéale pour gagner en confiance et accumuler du temps de jeu avant Roland-Garros. Sans cette étape cruciale, Monfils ne dispose plus que du tournoi de Hambourg pour se préparer.

Un parcours en montagnes russes depuis janvier

La saison 2025 de Gaël Monfils ressemble à un électrocardiogramme. En janvier, il surprenait les observateurs en remportant le tournoi d’Auckland, son treizième titre en carrière. Ce succès, suivi d’un parcours convaincant à l’Open d’Australie où il a notamment battu Taylor Fritz, laissait présager une belle année.

La tournée américaine sur dur confirmait ces bonnes dispositions avec un troisième tour à Indian Wells et un huitième de finale à Miami. Mais dès le début de la saison sur terre battue, la machine s’est grippée.

Tournoi Surface Résultat Auckland Dur Victoire Open d’Australie Dur Huitième de finale Indian Wells Dur Troisième tour Miami Dur Huitième de finale Monte-Carlo Terre battue Deuxième tour Munich Terre battue Forfait (pied) Madrid Terre battue Forfait (virus) Rome Terre battue Forfait

À trois semaines de Roland-Garros, cette succession d’absences forcées sur terre battue pose question. Le corps du joueur français semble avoir du mal à encaisser les exigences spécifiques de cette surface, particulièrement éprouvante pour les articulations.

Hambourg, dernière chance avant la quinzaine parisienne

Désormais, tous les regards se tournent vers l’ATP 500 de Hambourg, programmé du 17 au 24 mai. Ce tournoi représente l’ultime opportunité pour Monfils de reprendre ses marques sur terre battue avant Roland-Garros. Avec une seule semaine entre les deux événements, le timing s’avère serré.

Plusieurs scénarios se dessinent pour le joueur tricolore:

Une participation réussie à Hambourg qui relancerait sa dynamique Un nouveau forfait qui compromettrait définitivement ses chances à Paris Une participation sans éclat qui maintiendrait les doutes

À 38 ans, Gaël Monfils défie les lois du temps dans un sport où la longévité est rare. Son jeu spectaculaire et physique, fait de courses, de glissades et d’appuis explosifs, soumet son corps à rude épreuve. Les blessures récurrentes témoignent de cette usure naturelle.

Pourtant, le Parisien conserve une place spéciale dans le cœur du public français. Son charisme, son énergie communicative et ses coups spectaculaires font de lui l’un des joueurs les plus populaires du circuit. La perspective de le voir évoluer une nouvelle fois sur le Court Philippe-Chatrier suscite l’enthousiasme des fans, malgré les incertitudes actuelles.

L’avenir au-delà de la terre battue

Si les interrogations se concentrent actuellement sur Roland-Garros, la saison 2025 offre encore de nombreuses opportunités à Gaël Monfils. Les tournois sur gazon puis sur dur pourraient mieux convenir à son jeu et à sa condition physique actuelle.

Même si le forfait à Rome constitue un revers, il pourrait également s’agir d’une décision stratégique visant à préserver son corps pour les échéances futures. À son âge, la gestion de l’énergie et la prévention des blessures deviennent essentielles.

Sa performance récente à l’Open d’Australie a prouvé qu’il possède toujours le talent pour rivaliser avec l’élite mondiale. Sa relation avec Elina Svitolina, également joueuse professionnelle, lui apporte un soutien précieux dans cette phase délicate de sa carrière.

Le parcours de Monfils résonne comme une leçon de persévérance dans le tennis français. À un âge où beaucoup ont déjà raccroché la raquette, il continue de défier les pronostics et d’inspirer les jeunes générations par sa passion intacte pour ce sport.