Fujiwhara : quel est ce phénomène dangereux lors d'ouragans ?

Lorsque les ouragans dansent leur ballet céleste, une lutte épique se déroule, où le plus fort dévore le plus faible pour régner en maître sur les océans.

Au cœur de l'océan, un incroyable ballet céleste se déroule lorsqu'ouragans, typhons et cyclones convergent, créant une danse cosmique d'une rare intensité. Telles des divinités en colère, ces phénomènes naturels se jaugent, se rapprochent, et parfois se dévorent. La lutte pour la suprématie climatique prend des proportions époustouflantes, dans un tourbillon de puissance et de destruction.

La saison des ouragans arrive et risque de faire des ravages

La saison des ouragans, qui s'étend de juin à novembre dans l'Atlantique Nord, peut parfois réserver des phénomènes spectaculaires. Il n'est pas rare que les services météo observent jusqu'à 5 ouragans simultanés au-dessus de l'océan. Dans de rares cas, 2 de ces puissantes tempêtes peuvent se rapprocher dangereusement l'une de l'autre (mais aussi typhons ou cyclones), se livrant à « une impressionnante danse atmosphérique ».

Cela peut se produire lorsque leurs trajectoires respectives les mènent à se croiser, ou lorsque l'un rattrape l'autre en raison de sa plus grande vitesse. Les images satellites captent alors cette étonnante chorégraphie céleste, où les courants atmosphériques les poussent à tourner l'un autour de l'autre. Une véritable démonstration de la puissance et de la complexité des phénomènes naturels que sont les ouragans.

Lorsque 2 ouragans se rapprochent suffisamment pour entrer dans une sorte de « danse atmosphérique », les scientifiques évoquent l'effet Fujiwhara, du nom du météorologue japonais qui a découvert ce phénomène étonnant dans les années 1920. Cette intrigue météorologique se produit lorsque ces redoutables tempêtes se retrouvent à moins de 1 500 kilomètres l'une de l'autre.

Un combat sans merci se met en place

Lorsque 2 ouragans de forces différentes se croisent, un spectacle météorologique fascinant se déroule, où le plus puissant finit par absorber son voisin, morceau par morceau. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, « les ouragans de puissance similaire ne fusionnent pas pour former un super-ouragan, mais plutôt se dévient mutuellement de leur trajectoire après une danse météorologique ». Cependant, lorsque l'un des ouragans est nettement plus fort que l'autre, il adopte une attitude cannibale, il absorbe progressivement son compagnon jusqu'à le réduire à néant ou le transformer en simple dépression.

Ce phénomène de cannibalisation, qui permet au plus fort de croître en taille et en puissance, se produit en moyenne 1 fois tous les 3 ans dans l'océan Atlantique Nord et 1 fois par an dans le Pacifique Nord.