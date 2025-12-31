Frank Leboeuf vie privée : biographie, famille, couple et actualités

Champion du monde avec l’équipe de France en 1998, Frank Lebœuf continue de passionner le public bien au-delà de ses exploits sur les terrains. Sa reconversion dans le spectacle et son parcours personnel suscitent un intérêt constant. Marié depuis 2013 à Chrislaure Nollet, l’ancien défenseur est également père de deux enfants, Jade et Hugo, et grand-père d’Elon. Sa participation récente à Danse avec les stars a révélé des aspects émouvants de sa vie privée, notamment l’épreuve de l’AVC traversée par son épouse. Entre famille recomposée, carrière artistique florissante et défis personnels, Frank Lebœuf incarne une reconversion réussie tout en assumant pleinement ses choix de vie. Cet article cherche les différentes dimensions de son existence : son couple avec Chrislaure, sa relation avec ses enfants devenus adultes, son rôle de grand-père qu’il assume avec humour, les épreuves qui l’ont marqué et son actualité médiatique en 2025.

Son mariage avec Chrislaure Nollet et l’épreuve de l’AVC

Une histoire d’amour qui a pris son temps

La rencontre entre Frank et Chrislaure Nollet remonte à 1998, mais leur histoire n’a pas débuté immédiatement. À l’époque, elle partageait la vie du tennisman Fabrice Santoro, père de sa fille Djénaé, tandis que le footballeur était marié à Béatrice Bodas. Frank a toujours trouvé Chrislaure magnifique mais n’avait aucune arrière-pensée. Leurs chemins se sont recroisés en 2010 après une représentation théâtrale du comédien. Quelques jours après que Chrislaure l’ait interpellé en coulisses, ils formaient officiellement un couple.

Le mariage a été célébré en juillet 2013 lors d’une cérémonie intime sur une péniche à Paris devant 80 invités. Dix ans plus tard, en 2023, ils ont renouvelé leurs vœux. Ancienne danseuse classique, Chrislaure aurait dû devenir étoile sans une grave blessure qui a mis fin à sa carrière. Reconvertie en professeure de danse, elle incarne pour Frank une femme d’exception qu’il décrit avec admiration comme ayant une classe hors-norme et une beauté fracassante.

Le drame de l’AVC et le rapprochement du couple

Vers août-septembre 2023, la vie du couple a basculé lorsque Chrislaure a été victime d’un AVC. Frank l’a retrouvée effondrée par terre. Il a confié que lorsque les secours l’ont emmenée, il craignait ne jamais la revoir. Cette épreuve terrible les a paradoxalement rapprochés. Chrislaure explique qu’ils ont pris conscience de la vacuité de la vie et de l’importance de profiter de chaque instant.

Cette expérience douloureuse a motivé la participation de Frank à Danse avec les stars. Sachant combien la danse compte pour son épouse, il a accepté de relever ce défi médiatique. Lors du prime du 21 février 2025, il a rendu un hommage émouvant à Chrislaure sur un tango argentin avec Que je t’aime de Johnny Hallyday, révélant publiquement l’AVC et leur combat commun. Cette complicité renforcée témoigne d’un amour profond, consolidé par les épreuves.

Jade et Hugo, ses deux enfants devenus adultes

Jade Lebœuf, influenceuse et personnalité médiatique

Née en 1990 de l’union avec Béatrice Bodas, son ex-femme dont il a divorcé il y a près de vingt ans, Jade s’est construite une carrière d’influenceuse. Elle compte 280 000 abonnés sur Instagram et prodigue des conseils mode et beauté. Sa notoriété s’est étendue à travers des participations télévisuelles comme Les Cinquante sur W9 et Les Traîtres sur M6 aux côtés de son frère Hugo.

Jade s’est mariée civilement en 2018 avec Stéphane Rodrigues, ancien candidat de télé-réalité et photographe. Une cérémonie religieuse a suivi en juillet 2019. En janvier 2025, elle a annoncé leur séparation après neuf ans de relation. Pourtant, le 24 août 2025, elle révélait leur réconciliation. Frank exprime certaines inquiétudes paternelles concernant le métier d’influenceuse qu’il ne comprend pas totalement. Il lui rappelle régulièrement qu’elle sera toujours identifiée comme sa fille et qu’elle doit protéger son image. Jade a confié avoir eu des petits copains attirés uniquement par la célébrité de son père.

Hugo Lebœuf, comédien dans les pas de son père

Hugo, né en 1992, a embrassé la carrière théâtrale en se formant au Lee Strasberg Institute à Los Angeles. Il a partagé la scène avec Frank dans la pièce Ma belle-mère, mon ex et moi. Cette passion commune pour la comédie renforce leur complicité père-fils. Lors de la participation de Frank à Danse avec les stars, Jade et Hugo étaient présents dans le public pour le soutenir. Jade a d’ailleurs publié sur Instagram : « Trop fière de toi, mon papou », témoignant de l’affection et de la fierté familiale.

Grand-père d’Elon, un rôle qui l’a bouleversé

En août 2020, Frank est devenu grand-père à 52 ans avec la naissance d’Elon James, fils de Jade. Cette étape l’a profondément chamboulé. Il a avoué ne pas être prêt pour cette nouvelle dimension de sa vie. Devenir grand-père à cet âge lui a mis une belle claque, selon ses propres mots.

L’anecdote du surnom choisi illustre parfaitement sa personnalité. Son petit-fils l’appelle « Capi », diminutif de Capitaine. Frank a formellement interdit qu’on l’appelle « papi », soulignant ainsi son refus de se voir vieillir. En 2025, Elon a quatre ans et la complicité entre le grand-père et son petit-fils est évidente. Des photos partagées sur les réseaux sociaux les montrent prenant la même pose, témoignant d’une relation intergénérationnelle privilégiée. Ce rôle de grand-père apporte une nouvelle dimension à sa vie personnelle et représente une source de bonheur inattendu qui le comble au quotidien.

Membre de la famille Lien avec Frank Activité professionnelle Chrislaure Nollet Épouse depuis 2013 Professeure de danse Jade Lebœuf Fille (née en 1990) Influenceuse et personnalité TV Hugo Lebœuf Fils (né en 1992) Comédien Elon James Petit-fils (né en 2020) –

La dépression après sa carrière et les épreuves du deuil

Une accumulation de drames en 2004-2005

Après sa retraite sportive en 2005, Frank a traversé une période sombre de dépression durant environ deux ans. En quelques mois, plusieurs drames se sont enchaînés. Son père est décédé en 2004, perte qu’il évoque encore avec émotion comme un coup de poignard. Sa petite chienne Chelsea est morte également. Son divorce avec Béatrice Bodas et son départ pour Los Angeles ont complété ce tableau douloureux.

Il pensait devoir souffrir après des années de plaisir. Il avait le sentiment que tout s’arrêtait et que quelqu’un lui en voulait. Ce champion du monde qui avait connu la gloire se retrouvait confronté à une réalité bien différente, sans les repères du football qui avaient structuré sa vie professionnelle.

Deux ans de dépression et la reconstruction

Les symptômes de sa dépression étaient sévères. Frank restait au lit sans envie de rien faire. Il n’a plus couru pendant six mois et n’a même pas marché. Il a eu un ras-le-bol de tout. Le plus difficile a été de se remettre à une vie normale alors qu’il pensait être préparé. Tout lui est arrivé dans la figure simultanément.

Par protection, il a caché cet état à ses enfants pour ne pas les mêler à sa souffrance. Sa reconstruction s’est faite progressivement. Aujourd’hui, grâce au soutien de Chrislaure et à sa reconversion dans le théâtre, Frank a retrouvé le sourire. Sa nouvelle vie sur les planches lui apporte un épanouissement comparable à celui qu’il connaissait sur les terrains. Comme Guillaume Canet qui partage sa passion du cinéma avec son fils Marcel, Frank transmet désormais son amour du spectacle à Hugo.

Sa participation à Danse avec les stars et son actualité 2025

Pourquoi il a finalement accepté l’émission

Pendant quatre ou cinq ans, Frank avait refusé de participer à Danse avec les stars pour des raisons financières. Il connaissait les cachets de David Ginola et Djibril Cissé et ne voulait pas toucher trois fois moins alors qu’il était champion du monde. En 2025, il a finalement accepté, motivé en grande partie par Chrislaure après son AVC.

N’ayant jamais pris de cours de danse auparavant, il forme un tandem avec Candice Pascal. Chrislaure lui donne des cours d’assouplissements et d’étirements mais ne danse pas directement avec lui. Frank estime que sa partenaire professionnelle sera moins exigeante que son épouse, avec qui il aurait été moins patient. Chrislaure aurait aimé faire l’émission avec lui car elle connaît toutes les danses.

Les moments forts de sa participation

Le prime du 21 février 2025 restera un moment d’émotion intense. Frank a rendu hommage à sa femme sur un tango argentin avec Que je t’aime de Johnny Hallyday, révélant publiquement l’AVC de Chrislaure. Cette performance chargée d’amour a touché le public et les téléspectateurs.

En mars 2025, une blessure à la jambe l’a mis en larmes car il craignait devoir abandonner. Heureusement, le médecin lui a permis de continuer. Le 21 mars, il a été sauvé de l’élimination face à Nelson Monfort grâce au vote du public. Cette nouvelle l’a profondément ému. Le soutien indéfectible de Jade et Hugo, présents dans le public lors des différents primes, témoigne de la solidité des liens familiaux chez les Lebœuf.