Une nouvelle perspective sur l'exploration lunaire, révélant progressivement les mystères et les merveilles cachés de notre satellite naturel.

La Chine atteint un nouveau jalon dans sa mission vers la Lune. Un succès qui s'inscrit dans le cadre de son programme spatial ambitieux. Un retour sur Terre est imminent et la Chine ne revient pas les mains vides, promettant des révélations intéressantes sur la Lune.

La Chine franchit une nouvelle étape cruciale de sa mission spatiale Chang'e 6 vers la Lune. En effet, le 3 juin 2024 à 23h38 UTC (temps universel coordonné), l'étage de remontée de la sonde a quitté la surface lunaire pour rejoindre le module resté en orbite, entamant ainsi le retour des précieux échantillons collectés sur la face cachée de notre satellite naturel. Un voyage qui promet de dévoiler des secrets fascinants sur l'asymétrie mystérieuse entre les deux côtés de la Lune.

Cette quatrième mission d'alunissage réussie depuis 2013, place la Chine en tête de l'exploration lunaire. Un exploit que seule la mission Chang'e 4 avait réalisé auparavant en 2019. Aucune autre nation n'avait encore accompli une telle prouesse. En 2020, l'administration spatiale chinoise avait déjà ramené ses premiers échantillons lunaires de la face visible avec la mission Chang'e 5, un événement qui marquait un retour après un demi-siècle depuis les missions Apollo et Luna des États-Unis et de l'Union Soviétique.

L'objectif ambitieux de Chang'e 6 était de collecter des échantillons de roches de l'hémisphère lunaire qui est constamment éloigné de la terre, afin de les étudier en détail avec des instruments de pointe une fois ramenés sur notre planète. Ce défi a été relevé avec succès grâce au satellite relais Queqiao2, lancé en mars 2024, qui a permis à la sonde de fonctionner sur la face cachée de la Lune.

China's Chang'e-6 mission has completed the most important part of its lunar adventure as its sample-loaded ascender lifted off from the moon's far side on Tuesday morning. pic.twitter.com/M7Go4uJXTj

— China-India Dialogue (@ChinaIndiaD) June 6, 2024