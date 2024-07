La fourmis Tapinoma Magnum arrive en France et inquiéte les strasbourgeois

La guerre des fourmis transfrontalière ou quand petits insectes causent de grands soucis des deux côtés du Rhin.

L'invasion des Tapinoma Magnum provoque l'exaspération chez les habitants de Strasbourg et de Kehl, de part et d'autre de la frontière franco-allemande. Ces fourmis invasives aux multiples reines ont déjà causé des ravages dans les espaces verts et les habitations des deux villes. Face à ce fléau, les autorités locales envisagent une solution conjointe, prête à mobiliser des ressources conséquentes pour stopper cette menace nuisible.

Strasbourg sous l'emprise des fourmis magnum

Les habitants du quartier des Deux Rives à Strasbourg se retrouvent face à une invasion de fourmis Tapinoma Magnum, qui ont colonisé la région depuis plusieurs semaines. « Les pertes de plantes et d'aromates sont nombreuses », comme en témoigne Thierry, résident affecté par la présence massive de ces insectes sur sa terrasse. Selon les autorités municipales de Strasbourg, ces fourmis invasives ont traversé le pont de l'Europe et se sont installées dans les espaces verts, les trottoirs et même à l'intérieur des habitations.



L'origine de cette invasion est attribuée à des importations de plantes exotiques par des jardineries ou pépinières locales, commercialisant des spécimens provenant notamment du continent africain. Un équilibre doit être trouvé face aux risques liés au commerce de végétaux exotiques, et la nécessité de renforcer les contrôles aux frontières pour prévenir de telles introductions involontaires d'espèces nuisibles.

Quand les colonies de fourmis envahissent la frontière

Annette Lipowsky, directrice de cabinet du maire de Kehl, ville située de l'autre côté du Rhin, témoigne « des ravages » causés par les colonies de fourmis Tapinoma Magnum, qui ont la particularité d'avoir plusieurs reines.

Les témoignages affluent des deux côtés de la frontière, avec des habitants découvrant des fourmis envahissant leurs habitats et endommageant leurs propriétés. Des dégâts importants ont été signalés à Marlen, avec des terrains de football saccagés, des câbles Internet endommagés et des coffrets électriques infestés. Les Tapinoma, sont également responsables de graves dégâts dans les potagers et cultures maraîchères en Corse à l'été 2023.

La lutte contre la Tapinoma Magnum continue…🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜

J’ai renouvelé mon système pour les empêcher de dévorer mes figues.

Des assiettes en carton ou des pots pépinière de récupération font très bien l’affaire.

Bien les fixer et les remplir de poudre.

Ça devrait marcher…🤘 pic.twitter.com/2euky4AQLV — Régis SANTONI (@RegisSantoni) June 29, 2024



Selon le professeur Alain Lenoir, expert associé à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, écrit sur son site : Dictionnaire amoureux des fourmis, « il est facile de reconnaître ces ravageurs en les écrasant entre ses doigts pour sentir leur odeur distinctive, beurre rance ».

Face à cette situation inquiétante, « Les insecticides se révèlent inefficaces face à cette espèce particulière, obligeant les autorités à faire appel à des sociétés spécialisées pour des interventions coûteuses ». Annette Lipowsky propose une solution innovante et collaborative avec les autorités de Strasbourg, « l'achat d'une lance d'un montant de 50 000 euros ».

Une nouvelle espèce de fourmi envahit la France ! Particulièrement invasives, les tapinoma magnum s’attaquent aux pelouses, aux trottoirs et même aux câbles électriques, malgré l’utilisation d’insecticides. Albi dans le Tarn, ou à Strasbourg dans le Bas-Rhin, la tapinoma magnum pic.twitter.com/QY5AZE5rxV — Au coeur des animaux (@AuCoeurAnimaux) July 2, 2024

Cet outil permettrait aux agents municipaux des deux villes de projeter des répulsifs dans les rues pour éradiquer ces colonies de fourmis et éviter des dégâts supplémentaires de part et d'autre de la frontière.