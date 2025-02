La fortune de Hakim Benotmane : le millionnaire du kebab rêve d’une nouvelle success story

Hakim Benotmane, l’entrepreneur visionnaire derrière la chaîne de restauration rapide Nabab Kebab, a bâti un véritable empire culinaire en France et en Europe. Parti de rien, ce jeune homme ambitieux a transformé un modeste prêt de 10 000 euros en un empire de la restauration rapide. Aujourd’hui, à 40 ans, ce millionnaire du kebab ne compte pas s’arrêter là et rêve déjà d’une nouvelle success story à l’échelle internationale.

L’ascension fulgurante de Nabab Kebab

En 2003, à l’âge de 20 ans, Hakim Benotmane fonde Nabab Kebab à Tours. Inspiré par le modèle McDonald’s, il transform e le concept du kebab en France en misant sur la qualité et la standardisation. Cette approche novatrice séduit rapidement une clientèle en quête de restauration rapide savoureuse et abordable.

Le succès ne se fait pas attendre. Dès 2006, Benotmane lance la franchise Nabab Kebab, permettant une expansion fulgurante sur le territoire français. Cette stratégie s’avère payante, propulsant l’enseigne au rang de leader du marché du kebab en France et en Europe. En quelques années, le réseau atteint 120 restaurants, témoignant d’un taux de croissance extraordinaire.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’envole, atteignant 82 millions d’euros en 2013. Ce succès attire l’attention des investisseurs, et à partir de 2016, Benotmane commence à céder progressivement Nabab Kebab à des fonds d’investissement. Cette décision stratégique lui permet de capitaliser sur son succès tout en conservant une part de contrôle sur sa création.

Diversification et expansion internationale

Fort de son expérience dans la restauration rapide, Hakim Benotmane ne s’arrête pas à Nabab Kebab. Il crée le groupe FBH Food pour diversifier ses activités et lancer de nouvelles enseignes. Parmi elles, on trouve Five Burger, My Bagel, New-York Factory et Takos King. Cette stratégie de diversification lui permet de conquérir différents segments du marché du fast-food.

Parallèlement, l’entrepreneur vise l’international. Il développe ses activités en Asie, au Moyen-Orient et au Maroc, exportant son savoir-faire et son concept de restauration rapide de qualité. Cette expansion témoigne de l’ambition sans limites de Benotmane et de sa volonté de conquérir de nouveaux marchés.

En 2021, le millionnaire du kebab tente même de racheter la chaîne Quick, démontrant son appétit pour les grandes acquisitions. Bien que cette tentative n’aboutisse pas, elle révèle l’ampleur de ses ambitions dans le secteur de la restauration rapide.

Investissements stratégiques

Benotmane diversifie également ses investissements hors du secteur de la restauration. Il s’intéresse particulièrement à l’immobilier commercial et investit à Dubaï, ville emblématique du luxe et des affaires. Ces choix stratégiques lui permettent de consolider sa fortune et d’assurer la pérennité de ses activités.

Aujourd’hui, l’entrepreneur gère ses affaires depuis Madrid et Dubaï, adoptant un style de vie international à l’image de son empire commercial. Cette position lui offre une vision globale du marché et lui permet de saisir de nouvelles opportunités d’investissement et de développement.

Les clés du succès et les projets futurs

Le parcours d’Hakim Benotmane est une véritable success story à la française. Né en 1983 de parents algériens, il grandit à Tours et débute sa carrière dans le montage de broches de kebab pendant ses études. Cette expérience lui permet de comprendre les rouages du métier et d’identifier les axes d’amélioration possibles.

Malgré son succès, le chemin n’a pas toujours été facile. Benotmane a dû faire face à de nombreux défis, notamment :

Des contrôles fiscaux rigoureux

Des problèmes avec certains franchisés

La nécessité de constamment innover pour rester compétitif

Ces obstacles n’ont pourtant jamais entamé sa détermination. Au contraire, ils ont renforcé sa conviction que le travail acharné est la clé de la réussite. Cette philosophie, Benotmane l’a partagée lors de sa participation à l’émission « Patron Incognito » sur M6 en 2022, où il a pu montrer son attachement à ses racines et à ses équipes.

Un avenir prometteur

Aujourd’hui, Hakim Benotmane ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son prochain défi ? Conquérir le marché américain. L’entrepreneur envisage sérieusement de s’implanter aux États-Unis, un marché gigantesque et exigeant qui représente un nouveau challenge à la hauteur de ses ambitions.

Malgré son succès fulgurant, Benotmane reste discret et cultive une image de simplicité. Cette approche, combinée à son expertise du secteur et à sa vision entrepreneuriale, laisse présager de nouvelles réussites pour ce self-made-man de la restauration rapide. Nul doute que le millionnaire du kebab continuera à faire parler de lui dans les années à venir, que ce soit en France ou à l’international.