Fortune de Gérard Depardieu : combien d’argent possède l’acteur ?

Gérard Depardieu, monument du cinéma français avec plus de 200 films à son actif sur cinq décennies, possède un empire financier considérable. Au-delà de ses prestations au théâtre et dans le 7ème art, le comédien a diversifié ses activités, construisant un patrimoine impressionnant évalué à plus de 200 millions d’euros. Visitons les différentes facettes de la fortune du célèbre acteur, entre propriétés luxueuses, investissements commerciaux et situation fiscale complexe, alors qu’il fait face à de graves accusations judiciaires similaires à d’autres personnalités du spectacle.

Une fortune colossale estimée à plus de 200 millions d’euros

Selon le magazine People with Money, le patrimoine de Gérard Depardieu atteindrait 215 millions d’euros. Cette somme impressionnante provient principalement de sa longue carrière d’acteur international, mais également de ses nombreux investissements. En 2021, le magazine le classait comme l’un des « acteurs les mieux payés », avec des revenus annuels estimés à environ 75 millions d’euros. Sa stratégie de diversification, alliant productions cinématographiques, commerce et immobilier, a solidifié sa position parmi les artistes français les plus fortunés.

Malgré les récentes polémiques judiciaires qui ternissent son image publique, sa fortune reste considérable. Les multiples accusations d’agressions sexuelles et sa mise en examen pour viols pourraient néanmoins affecter ses revenus futurs et la valeur de certains de ses investissements.

Un patrimoine immobilier impressionnant malgré des ventes récentes

Le portefeuille immobilier de Depardieu comprend plusieurs propriétés prestigieuses :

Un hôtel particulier parisien dans le 6e arrondissement (rue du Cherche-Midi), estimé à 50 millions d’euros, en vente depuis 2012

Le château de Tigné dans le Val de Loire, édifice du XVe siècle comprenant un vaste domaine viticole

Une ancienne villa belge « White Cloud » à Néchin, acquise en 2013 pour 1,2 million d'euros puis revendue à perte en 2021 pour 500 000 euros

Après avoir résidé entre Dubaï et Istanbul, l’acteur serait actuellement installé dans une villa louée à Mont-Saint-Aubert en Belgique, propriété d’un ami proche.

Des investissements diversifiés et une situation fiscale complexe

Gérard Depardieu a investi massivement dans la viticulture, consacrant près de 15 millions d’euros à son exploitation au château de Tigné. Sa production annuelle avoisinait les 350 000 bouteilles en 2018, commercialisées sous sa marque personnelle. À Paris, malgré la vente de son restaurant La Fontaine Gaillon en 2019, il possède encore une épicerie japonaise, une boulangerie, une poissonnerie et une brasserie rue du Cherche-Midi.

Sa situation fiscale controversée s’est compliquée avec son expatriation en Belgique en 2012-2013, suivie de l’obtention de la citoyenneté russe en janvier 2013. En février 2025, l’acteur est visé par une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, avec des perquisitions menées à Paris, en Belgique et dans le Maine-et-Loire, remettant en question sa domiciliation fiscale.