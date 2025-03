Fortune de Booba : le montant impressionnant dévoilé, le rappeur millionnaire réagit

Booba, figure emblématique du rap français, fait à nouveau parler de lui. Cette fois-ci, ce n’est pas pour ses prouesses musicales, mais pour l’estimation vertigineuse de sa fortune. Le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt voit sa richesse dévoilée au grand jour, suscitant de vives réactions dans le milieu du hip-hop et au-delà. Plongeons dans les détails de cet empire financier construit sur des rimes et un sens aigu des affaires.

L’empire financier de Booba : bien plus qu’un simple rappeur

Selon les révélations de BFM Business en 2021, la fortune du Duc de Boulogne oscillerait entre 40 et 60 millions de dollars. Cette estimation place Booba au sommet de la hiérarchie financière du rap hexagonal, faisant de lui le rappeur français le plus fortuné de l’histoire. Son ascension fulgurante ne repose pas uniquement sur ses prouesses vocales. Avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus pour ses dix albums, Booba a su capitaliser sur son succès musical pour bâtir un véritable empire entrepreneurial.

Le rappeur a diversifié ses activités avec brio, s’imposant comme un homme d’affaires redoutable. Il a notamment créé plusieurs labels de musique, dont 45 Scientific, Tallac Records et 92i, permettant de dénicher et promouvoir de nouveaux talents. Mais l’empire de Booba ne s’arrête pas là. Il s’est également lancé dans la mode avec ses marques de vêtements Ünkut et Disconnected, a développé son propre parfum KoEptYs, et même lancé une marque de whisky baptisée D.U.C. L’artiste a également investi le monde des médias avec le site OKLM.com, de manière similaire qu’OKLM Radio et TV.

Cette polyvalence entrepreneuriale lui a valu le titre prestigieux de « Businessman de l’année » décerné par le magazine GQ en 2016. Un couronnement qui témoigne de la réussite de ses multiples entreprises, notamment sa marque Ünkut qui aurait généré un impressionnant chiffre d’affaires de 15 millions d’euros en 2015.

Le train de vie luxueux du Duc de Boulogne

Avec une telle fortune, Booba ne se prive pas de mener un train de vie fastueux. Le rappeur affiche fièrement ses possessions luxueuses, reflets de son succès dans l’industrie musicale et les affaires. Amateur de belles mécaniques, il possède une collection de voitures haut de gamme comprenant des modèles Porsche, Lamborghini et Mercedes. Mais c’est dans l’horlogerie que le Duc semble particulièrement investir. En 2017, il a fait l’acquisition d’une montre Corum d’une valeur stupéfiante de plus de 350 000 euros.

Le luxe ne s’arrête pas aux accessoires pour Booba. L’artiste a élu domicile à Miami, dans une somptueuse villa qui témoigne de sa réussite financière. Récemment, il a encore fait parler de lui en s’offrant 16 paires de lunettes Cartier pour la modique somme de 30 000 euros. Un achat qui illustre son goût prononcé pour les articles de prestige.

Ce train de vie opulent ne manque pas de susciter des comparaisons et des rivalités dans le milieu du rap. Notamment, le chanteur Gims a affirmé publiquement avoir « plus d’oseille » que Booba, alimentant les débats sur la fortune des stars du hip-hop français.

La réaction de Booba face aux révélations sur sa fortune

Face aux révélations de BFM TV sur l’étendue de sa fortune, Booba a réagi avec son ironie caractéristique. Le rappeur a ironiquement remercié la chaîne d’information pour ces divulgations, évoquant non sans humour les impôts qui allaient désormais « l’attendre ». Cette réponse teintée de sarcasme reflète l’attitude décontractée du Duc face aux discussions sur sa richesse.

La controverse autour de la fortune de Booba a pris une nouvelle dimension lorsque M6 a diffusé une estimation erronée, évaluant son patrimoine à 185 millions d’euros. Cette surévaluation a suscité de vives réactions, tant de la part du principal intéressé que du public. L’incident a mis en lumière la difficulté d’estimer avec précision la fortune des célébrités, particulièrement dans un milieu aussi opaque que celui du hip-hop.

Ces révélations sur la fortune de Booba ont indéniablement un impact sur son image publique et sa carrière. Elles renforcent son statut de rappeur entrepreneur à succès, tout en alimentant les débats sur l’argent dans le monde du hip-hop. Qu’il s’agisse d’admiration ou de critique, une chose est sûre : le Duc de Boulogne continue de faire parler de lui, tant pour ses rimes que pour ses affaires florissantes.