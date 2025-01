La forêt de Bonifato en Corse : randonnées et découvertes au cœur d’un joyau naturel préservé

La forêt de Bonifato, véritable joyau naturel niché au cœur de la Balagne corse, offre un spectacle grandiose aux visiteurs en quête de nature préservée. Située à seulement 20 kilomètres de Calvi, cette forêt de 3000 hectares est un havre de paix où la faune et la flore s’épanouissent en harmonie. Surnommée « le cirque » par les habitués, Bonifato tire son nom du corse, signifiant « endroit du bienfait ». Cette appellation n’est pas usurpée, tant le lieu invite à la découverte et à la sérénité.

Un écrin de verdure au cœur de la Balagne

La forêt de Bonifato se dresse majestueusement, entourée de chaînes montagneuses aux parois abruptes qui lui confèrent un caractère spectaculaire. Ce poumon vert de la Balagne est principalement composé de pins laricios, une espèce emblématique de la Corse. Ces arbres majestueux créent un paysage à couper le souffle, offrant aux visiteurs une immersion totale dans la nature sauvage de l’île.

La biodiversité de Bonifato est remarquable. Elle sert de refuge à une faune variée, dont certaines espèces rares et protégées. Parmi les habitants les plus emblématiques de la forêt, on peut citer :

L’aigle royal

Le gypaète barbu

Les mouflons

Ces animaux trouvent dans ce sanctuaire naturel un habitat idéal pour se développer loin de l’agitation humaine. La préservation de cet écosystème unique est primordiale pour la conservation de la biodiversité corse.

Randonnées et activités de pleine nature

La forêt de Bonifato est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée et d’activités outdoor. Elle sert de point de départ au célèbre GR20, l’un des sentiers de grande randonnée les plus réputés d’Europe, de ce fait qu’au sentier Mare è Monti. Ces itinéraires offrent aux marcheurs des panoramas à couper le souffle sur les montagnes corses et la mer Méditerranée.

Pour ceux qui préfèrent des balades plus courtes, un sentier forestier derrière l’auberge mène à des zones de baignade prisées. La rivière Figarella, qui traverse la forêt, forme des piscines naturelles où il fait bon se rafraîchir lors des chaudes journées d’été. Ces points d’eau sont également appréciés des pêcheurs qui viennent y taquiner la truite.

Les activités possibles dans la forêt de Bonifato sont nombreuses :

Randonnée pédestre Baignade en rivière Pêche Escalade Observation de la faune et de la flore

Ces multiples possibilités font de Bonifato une destination de choix pour les amoureux de la nature, qu’ils soient sportifs aguerris ou simples promeneurs en quête de tranquillité. L’été, il est recommandé d’arriver tôt pour profiter pleinement des lieux, car l’affluence peut être significative.

Informations pratiques pour votre visite

Pour profiter pleinement de la forêt de Bonifato, il est essentiel de bien préparer sa visite. L’accès se fait par la route depuis Calvi, en direction de l’aéroport. Un parking payant est disponible en saison près de l’Auberge de la Forêt, point névralgique pour les visiteurs.

Plusieurs options d’hébergement sont proposées pour ceux qui souhaitent prolonger leur séjour :

Type d’hébergement Caractéristiques Auberge Confort et restauration sur place Gîtes d’étape Pour les randonneurs du GR20 Aire de bivouac Pour les amateurs de camping sauvage Camping Option familiale avec plus de services

Un restaurant et un bar sont également présents sur place, permettant aux visiteurs de se restaurer après leurs activités. Mentionnons que le massif peut être fermé en cas de risque d’incendie élevé. L’emploi du feu est strictement interdit et des recommandations de sécurité sont à respecter, particulièrement en période estivale.

La forêt de Bonifato, avec sa beauté sauvage et préservée, incarne l’essence même de la Corse montagneuse. Que ce soit pour une simple balade ou une randonnée plus ambitieuse, ce joyau naturel promet des moments inoubliables au cœur d’un paysage grandiose. En respectant ce lieu unique, les visiteurs contribuent à sa préservation pour les générations futures, assurant de manière similaire la pérennité de ce trésor naturel corse.