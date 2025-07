Florent Manaudou en couple : qui est Lola Dumenil, sa compagne ?

**Florent Manaudou**, champion olympique de natation et figure médiatique française, voit sa vie sentimentale régulièrement scrutée par les médias. Le nageur trentenaire, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Londres, a connu plusieurs histoires d’amour médiatisées. Sa relation avec **Lola Dumenil** a particulièrement attiré l’attention, tout comme les rumeurs entourant sa participation à l’émission Danse avec les stars sur TF1.

Lola Dumenil, une jeune athlète devenue compagne du nageur olympique

Une rencontre moderne sur les réseaux sociaux

L’histoire entre **Florent Manaudou** et sa compagne a débuté de façon très contemporaine. En décembre 2023, **Lola Dumenil** prend l’initiative d’envoyer un message privé au champion de natation sur Instagram. Ce premier contact virtuel marque le début de leur idylle. Le couple officialise leur relation en mars 2024 sur les réseaux sociaux avec une publication légendée « Ensemble, nous errons ». Cette annonce surprend les fans du nageur qui ignoraient sa rupture avec la Danoise **Pernille Blume**, avec qui il s’était fiancé en 2021.

Qui est réellement Lola Dumenil ?

Âgée de 23 ans, soit dix ans de moins que **Florent Manaudou**, **Lola Dumenil** poursuit ses études à l’école de commerce Skema sur la Côte d’Azur. Cette jeune femme au parcours sportif impressionnant a été vice-championne de Bretagne minimes en triathlon. Elle pratique également le cheerleading, le rugby et exerce comme mannequin. Le nageur olympique la décrivait comme « essentielle dans son projet sportif » et « indispensable dans sa vie », témoignant de l’importance de cette relation dans sa préparation pour Paris 2024.

De l’idylle au doute : les rumeurs de séparation et la polémique Danse avec les stars

Les signes d’une rupture

Début 2025, plusieurs indices alimentent les rumeurs de séparation entre le champion et sa jeune compagne. Le couple cesse de se suivre mutuellement sur les social media, et **Florent Manaudou** n’interagit plus avec les publications de **Lola Dumenil** depuis fin janvier. En mars 2025, la jeune femme annonce le décès de sa grand-mère sur Instagram, période coïncidant avec les tensions supposées dans leur relation.

L’affaire Danse avec les stars et le « carré amoureux »

La participation de **Florent Manaudou** à Danse avec les stars enflamme la presse people. Des rumeurs de rapprochement entre célébrités émergent, notamment avec sa partenaire de danse **Elsa Bois**. Selon le magazine Voici, la danseuse aurait passé la nuit dans l’appartement parisien du nageur après une émission. Ces spéculations coïncident avec:

La rupture entre Elsa Bois et le YouTubeur Michou annoncée le 17 février 2025

annoncée le 17 février 2025 L’apparition de Michou et Lola Dumenil ensemble lors d’une soirée à Nice en mai 2025

en mai 2025 La réaction exaspérée de Michou face aux théories d' »échange de partenaires »

Le champion tente de minimiser ces spéculations en évoquant la proximité naturelle requise par la pratique de la danse, tandis que **Michou** exprime sa lassitude face à cette médiatisation excessive.